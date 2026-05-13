City fagnaði gríðarmikilvægum sigri gegn Palace

Manchester City vann 3-0 sigur gegn Crystal Palace í 35. umferð ensku úrvalsdeildarinnar og er nú tveimur stigum frá toppliði Arsenal þegar tvær umferðir eru. Antoine Semenyo, Omar Marmoush og Savinho skoruðu mörkin en Pep Guardiola hvíldi marga lykilmenn City.
Stórskyttur á borð við Erling Haaland, Jeremy Doku og Rayan Cherki byrjuðu á varamannabekknum í dag. Fengu þeir þar fína hvíld fyrir FA bikarúrslitaleikinn gegn Chelsea á laugardag.
Það var þó engan vanmátt að sjá á City liðinu, sem sýndi mikla yfirburði alveg frá upphafi. Palace komst varla upp af eigin vallarhelmingi og var aldrei nálægt því að gera leikinn spennandi.
City náði tveggja marka forystu þegar Antoine Semenyo og Omar Marmoush skoruðu með skömmu millibili í fyrri hálfleik. Savinho skoraði svo þriðja mark City seint í leiknum eftir stoðsendingu frá varamanninum Rayan Cherki.
City þarf enn að treysta á að Arsenal misstígi sig í síðustu tveimur umferðunum en nú munar aðeins tveimur stigum á toppliðunum tveimur þegar tvær umferðir eru eftir.