Það kemur til greina að fresta úrslitaleik ensku Championship deildarinnar meðan komist er til botns í „Spygate“ málinu svokallaða, þar sem þjálfari á vegum Southampton er sakaður um njósnir.
Southampton er ákært af ensku deildasamtökunum fyrir ólöglegar njósnir í aðdraganda undanúrslitaleiks liðsins við Middlesbrough.
Yfirheyrsla á vegum óháðrar aganefndar mun fara fram þriðjudaginn 19. maí eða fyrr. Niðurstaða mun liggja fyrir í kjölfar þess en þá munu félögin geta áfrýjað.
Óvíst er því hvort takist að leysa úr málinu áður en úrslitaleikur Southampton og Hull City fer fram sunnudaginn 23. maí.
Ensku deildasamtökin segjast ganga út frá því að úrslitaleikurinn muni fara fram á settum tíma en vara stuðningsmenn samt við því að tilfærsla gæti gerst.
Þá vakna fleiri spurningar um hvenær úrslitaleikurinn gæti farið fram því Wembley leikvangurinn er bókaður næstu tvær helgar á eftir.
Ef Southampton er dæmt sekt um njósnir eru engin fordæmi fyrir því. Félaginu gæti verið refsað með stigafrádrætti, sekt eða í versta falli verið hent út úr umspilinu.
Niðurstöðu aganefndar verður hægt að áfrýja en niðurstaða áfrýjunarnefndar verður endanleg. Málið verður ekki tekið fyrir af gerðardómi alþjóða íþróttadómstólsins.
Búist er við því að Southampton muni áfrýja ef félagið er dæmt og sömuleiðis er búist við áfrýjun frá Middlesbrough ef Southampton er fundið saklaust.
Á meðan veit Hull City ekki hvoru liðinu það mun mæta í úrslitaleiknum.
„Við einbeitum okkur bara að úrslitaleiknum og undirbúum okkur fyrir að mæta Southampton þann 23. maí þar til annað kemur í ljós,“ sagði Jared Dublin þjálfari Hull.