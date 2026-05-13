Enski fótboltinn rúllar á rásum Sýnar Sport þennan miðvikudaginn. Mikilvægir leikir eru í ensku úrvalsdeildinni og ensku C-deildinni.
Manchester City heyjar harða baráttu við Arsenal um enska meistaratitilinn og spilar mikilvægan leik í þeirri baráttu í dag.
Manchester City mætir Crystal Palace á Etihad-vellinum og sá leikur hefst klukkan 19:00. Bein útsending hefst klukkan 18:40 á Sýn Sport.
Benóný Breki Andrésson og félagar í Stockport spila þá síðari undanúrslitaleik liðsins við Stevenage í umspili ensku C-deildarinnar. Stockport vann fyrri leikinn 1-0 en liðin mætast öðru sinni í kvöld, klukkan 19:00.
Bein útsending hefst klukkan 18:55 á Sýn Sport Viaplay.