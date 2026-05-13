Enski boltinn

Dag­skráin í dag: Allt undir hjá City og Benóný í umspili

Valur Páll Eiríksson skrifar
City þarf sigur í titilbaráttunni í kvöld. Getty/Naomi Baker

Enski fótboltinn rúllar á rásum Sýnar Sport þennan miðvikudaginn. Mikilvægir leikir eru í ensku úrvalsdeildinni og ensku C-deildinni.

Manchester City heyjar harða baráttu við Arsenal um enska meistaratitilinn og spilar mikilvægan leik í þeirri baráttu í dag.

Manchester City mætir Crystal Palace á Etihad-vellinum og sá leikur hefst klukkan 19:00. Bein útsending hefst klukkan 18:40 á Sýn Sport.

Benóný Breki Andrésson og félagar í Stockport spila þá síðari undanúrslitaleik liðsins við Stevenage í umspili ensku C-deildarinnar. Stockport vann fyrri leikinn 1-0 en liðin mætast öðru sinni í kvöld, klukkan 19:00.

Bein útsending hefst klukkan 18:55 á Sýn Sport Viaplay.

