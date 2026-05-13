Birta mynd af „njósnara“ Southampton

Mynd hefur verið birt af meintum njósnara Southampton, manninum sem á að hafa veitt æfingu Middlesbrough eftirtekt fyrir umspilsleik liðanna í ensku Championship deildinni.
Daily Mail birti myndina af manninum sem er sagður hafa njósnað ólöglega æfingu Middlesbrough fyrir hönd þjálfarateymis Southampton. Hann hefur verið nafngreindur William Salt og er sagður hluti af þjálfarateymi Tonda Eckert.
Eftir markalaust jafntefli í fyrri leiknum gegn Middlesbrough vann Southampton 2-1 sigur í gær og tryggði sér sæti í úrslitaleiknum gegn Hull á Wembley þann 23.maí næstkomandi. Njósnirnar hafa því skilað sér ef sannar reynast.
Eckert sagði hins vegar ekkert til í ásökununum þegar hann svaraði fyrir sig á blaðamannafundi Southampton fyrr í dag.
Middlesbrough er sagt ætla að nota myndina í kærumáli sínu til ensku deildasamtakanna. Þar verður farið fram á að Southampton verði dæmt úr leik í umspilinu.
Middlesbrough er einnig sagt vera með kvittun frá kreditkorti njósnarans, William Salt, frá golfklúbbi við hliðina á æfingasvæðinu á þeim tíma sem æfingin fór fram.
Félagið er sagt í leit að fleiri sönnunargögnum og hefur fengið til starfa íþróttalögfræðinginn Nick De Marco.
Hans fyrsta verk var að fara fram á að skýrslutaka myndi fara fram fyrir helgi. Vanalega hafa félög tvær vikur til að svara kærum en úrslitaleikur umspilsins á að fara fram föstudaginn 22. maí og þess vegna hefur Middlesbrough óskað eftir flýtimeðferð.
Framkvæmdastjóri Southampton, Phil Parsons, hefur sent frá sér yfirlýsingu þar sem hann segir að félagið muni verða samvinnufúst í rannsókn málsins.