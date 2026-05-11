Hull City er komið í úrslit umspilsins um sæti í ensku úrvalsdeildinni eftir 0-2 sigur á Millwall á The Den í kvöld.
Á morgun kemur í ljós hvort Hull mætir Middlesbrough eða Southampton í úrslitaleik umspilsins laugardaginn 23. maí.
Hull og Millwall gerðu markalaust jafntefli í fyrri leik liðanna á föstudaginn.
Markalaust var í hálfleik í leik kvöldsins og allt fram á 64. mínútu þegar Mohamed Belloumi kom Hull yfir.
Þegar ellefu mínútur voru til leiksloka lagði Belloumi upp mark fyrir Joe Gerhardt sem gulltryggði sigur gestanna.
Hull lék síðast í ensku úrvalsdeildinni tímabilið 2016-17. Liðið endaði þá í 18. sæti og féll í B-deildina. Hull fór svo alla leið niður í C-deildina tímabilið 2020-21 en er núna aðeins einum sigri frá því að komast í ensku úrvalsdeildina.