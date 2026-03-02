Chelsea jafnaði metið sem lið Heiðars Helgu setti Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 2. mars 2026 12:00 Pedro Neto hefur hér fengið að líta rauða spjaldið hjá Darren England dómara. Getty/Justin Setterfield Chelsea nældi sér í enn eitt rauða spjaldið í ensku úrvalsdeildinni í gær þegar liðið missti Pedro Neto af velli með rautt spjald í tapi á móti Arsenal. Neto fékk tvö gul spjöld með nokkurra mínútna millibili og var sendur snemma í sturtu. Þetta var níunda rauða spjaldið hjá leikmönnum Chelsea á þessari leiktíð og með því jafnaði liðið metið á einu tímabili í ensku úrvalsdeildinni. Metið áttu áður tvö lið, lið Sunderland frá 2008-09 tímabilinu og lið Queen Park Rangers frá 2011-12 tímabilinu. Heiðar Helguson lék einmitt með þessu QPR-liði, skoraði átta mörk í sextán leikjum áður en hann meiddist í janúar og missti af nær öllu tímabilinu eftir það. Heiðar var þó ekki einn af leikmönnum QPR sem fékk að líta rauða spjaldið á þessu mettímabili. Liðfélagar hans Joey Barton og Djibril Cissé fengu báðir tvö af þessum níu rauðu spjöldum. Chelsea fær tíu leiki í viðbót til þess að slá metið. View this post on Instagram A post shared by DR Sports (@drsports_media) Enski boltinn Chelsea FC Mest lesið Segir að sigurkarfa Elvars hafi verið ólögleg Körfubolti Vinkonur og liðsfélagar létust á leið heim af æfingu Sport Skellur fyrir bankabók HSÍ Handbolti Allir sem hylji munninn verði reknir út af Fótbolti Liverpool rak sérfræðinginn sinn og þá fór allt að gerast Enski boltinn Roy Keane næstum búinn að skemma feril Heimis Fótbolti Sara og fjölskylda örugg en staðan hræðir Fótbolti „Ég hef bara miklar áhyggjur af þessu“ Enski boltinn Ældi svakalega á völlinn en hélt svo áfram að spila Enski boltinn „Hjartað mitt hætti næstum því að slá“ Enski boltinn Fleiri fréttir Chelsea jafnaði metið sem lið Heiðars Helgu setti Ældi svakalega á völlinn en hélt svo áfram að spila „Hjartað mitt hætti næstum því að slá“ „Ég hef bara miklar áhyggjur af þessu“ Sjáðu hetjudáðir Sesko, hornamörk Arsenal og ófarir Tottenham Liverpool rak sérfræðinginn sinn og þá fór allt að gerast Arsenal vann hornspyrnukonsert Fjórða tap Tottenham í röð og fallhættan heldur áfram Sjóðheitur Sesko sendi United upp í þriðja sæti Harmar baulið á leikmenn sem fengu að brjóta föstu Sjáðu mörkin: Samherji Hákonar algjör klaufi og mikið drama í lokin Sjáðu Semenyo setja pressu á Arsenal og markasúpu Liverpool Semenyo hetjan og stutt í Arsenal Samherji skoraði tvö hjá Hákoni í hádramatískum slag Aldrei spurning á Anfield Evanilson kom í veg fyrir sætaskipti Hákon Rafn fær langþráð tækifæri í dag Segir stjörnuleikmanni sínum að hætta að hugsa um Arsenal Liverpool borgar hæstu launin í ensku úrvalsdeildinni Chelsea setti enskt met í taprekstri Botnliðið með óvæntan sigur á Aston Villa Algjört bull að gefa í skyn að starf Jürgens Klopp sé í hættu Molde kaupir ungan leikmann frá Liverpool Sparkað frá Chelsea en trónir nú á toppi tilverunnar Þeir mega eiga kokteilana, við drekkum alvöru pintur Eina sem var öðruvísi var graslyktin í göngunum fyrir leikinn Man Utd skilaði hagnaði en skuldirnar hækkuðu samt Onana ætlar að koma sér aftur í markið hjá Man. Utd Tók til varna fyrir Sterling: „Hvað er eiginlega að ykkur?“ Rekinn eftir aðeins rúman mánuð í starfi Sjá meira