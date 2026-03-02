Enski boltinn

Chelsea jafnaði metið sem lið Heiðars Helgu setti

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Pedro Neto hefur hér fengið að líta rauða spjaldið hjá Darren England dómara.
Pedro Neto hefur hér fengið að líta rauða spjaldið hjá Darren England dómara. Getty/Justin Setterfield

Chelsea nældi sér í enn eitt rauða spjaldið í ensku úrvalsdeildinni í gær þegar liðið missti Pedro Neto af velli með rautt spjald í tapi á móti Arsenal.

Neto fékk tvö gul spjöld með nokkurra mínútna millibili og var sendur snemma í sturtu.

Þetta var níunda rauða spjaldið hjá leikmönnum Chelsea á þessari leiktíð og með því jafnaði liðið metið á einu tímabili í ensku úrvalsdeildinni.

Metið áttu áður tvö lið, lið Sunderland frá 2008-09 tímabilinu og lið Queen Park Rangers frá 2011-12 tímabilinu.

Heiðar Helguson lék einmitt með þessu QPR-liði, skoraði átta mörk í sextán leikjum áður en hann meiddist í janúar og missti af nær öllu tímabilinu eftir það.

Heiðar var þó ekki einn af leikmönnum QPR sem fékk að líta rauða spjaldið á þessu mettímabili. Liðfélagar hans Joey Barton og Djibril Cissé fengu báðir tvö af þessum níu rauðu spjöldum.

Chelsea fær tíu leiki í viðbót til þess að slá metið.

Enski boltinn Chelsea FC

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið