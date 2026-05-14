Florentino Perez forseti Real Madrid heldur áfram að stela fyrirsögnum af leikmönnum liðsins. Skilaboð sem mótmæltu hans stjórn voru fjarlægð úr stúkunni á leik liðsins gegn Oviedo í kvöld.
Perez steig frammi fyrir skjöldu fyrr í vikunni og lýsti yfir endurkjöri til forseta á eftirminnilegum blaðamannafundi. Einhverjir höfðu kallað eftir afsögn hans eftir eitt versta tímabil í sögu félagsins.
Forsetinn sagðist fullviss um að það væri vilji fólksins að hann héldi áfram störfum, það væru helst bara blaðamenn sem héldu því fram að hann ætti að hætta.
Annað kom í ljós á leik Real Madrid gegn Oviedo þar sem nokkrir stuðningsmenn liðsins höfðu látið útbúa borða, sem á stóð: „Florentino farðu núna“ og „Florentino er sekur“. Það heyrðist hins vegar ekki hrópað „Florentino segðu af þér“ eins og í síðasta leik gegn Levante.
Öryggisverðir á vegum Real Madrid voru fljótir að bregðast við þegar borðarnir birtust uppi í stúku. Þeir voru teknir samstundis en stuðningsmennirnir fengu að sitja áfram í sínum sætum.
Gonzalo Garcia og Jude Bellingham tryggðu Real Madrid svo 2-0 sigur. Bellingham virtist biðja áhorfendur afsökunar, líklega á slöku gengi liðsins, þegar hann skoraði mark sitt.