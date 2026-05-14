Sjáðu Foden stela senunni í sigri City

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Phil Foden nýtti tækifærið vel.
Phil Foden nýtti tækifærið vel. Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images

Manchester City fagnaði feykilega mikilvægum 3-0 sigri gegn Crystal Palace í 35. umferð ensku úrvalsdeildarinnar. Mörkin má sjá hér fyrir neðan.

Sigurinn þýðir að City er tveimur stigum frá toppliði Arsenal þegar tvær umferðir eru eftir.

City er að berjast á tveimur vígstöðum því liðið mætir Chelsea í úrslitaleik FA bikarsins um helgina. Þjálfarinn Pep Guardiola ákvað því að hvíla nokkra lykilmenn gegn Crystal Palace í gær en það kom ekki að sök.

Phil Foden fékk sjaldgæft tækifæri í byrjunarliðinu og nýtti það vel. Englendingurinn lagði upp fyrstu tvö mörk leiksins fyrir Antoine Semenyo og Omar Marmoush.

Savinho skoraði svo þriðja mark City eftir stoðsendingu varamannsins Rayan Cherki.

Klippa: Manchester City - Crystal Palace 3-0
