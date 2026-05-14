Hollenski þjálfarinn Arne Slot segist ekki halda annað en að hann haldi starfi sínu hjá Englandsmeisturum Liverpool. Liðinu hefur gengið illa á leiktíðinni.
Slot stýrði Liverpool til sigurs í ensku úrvalsdeildinni á sínu fyrsta tímabili sem knattspyrnustjóri félagsins á síðasta ári. Hann hefur aftur á móti verið gagnrýndur fyrir frammistöðu og árangur liðsins á þessu tímabili.
Liverpool situr í fjórða sæti ensku úrvalsdeildarinnar og mun enda tímabilið án titla. Þá hefur félagið ekki enn tryggt sæti í Meistaradeildinni á næsta tímabili þegar tveir leikir eru eftir.
Þrátt fyrir óánægju aðdáenda hefur stjórn félagsins ekki gefið til kynna að hún íhugi að skipta Slot út í sumar.
Slot ræddi framtíð sína á blaðamannafundi í dag og sagði: „Ég held ekki að ég ákveði það einn, en ég hef alla ástæðu til að trúa því að ég verði knattspyrnustjóri Liverpool á næsta tímabili.“
„Í fyrsta lagi er ég samningsbundinn þessu félagi og í öðru lagi út frá öllum viðræðum sem við höfum átt. Þetta er mín skoðun á því,“ segir Slot og bætir við:
„Ef þú átt ekki besta tímabilið, sérstaklega ef þú berð það saman við síðasta tímabil - ef þú berð það saman við önnur tímabil gætirðu átt aðra umræðu, en ef þú berð það saman við síðasta tímabil - þetta hefur örugglega ekki verið frábært tímabil, þá er það líka eðlilegt að gagnrýni komi,“
„Við höfum allir fengið okkar skerf, leikmennirnir hafa fengið sinn skerf, stjórinn hefur fengið sinn skerf og aðrir í félaginu hafa fengið sinn skerf. Þannig virka hlutirnir nú til dags ef þú vinnur ekki deildina.“
Liverpool getur tryggt sæti í Meistaradeild Evrópu á næstu leiktíð með sigri á Aston Villa á morgun.
Liðin eigast við klukkan 19:00 annað kvöld og leikurinn verður í beinni á Sýn Sport.