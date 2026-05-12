Enski boltinn

White spilar ekki meira með Arsenal á tíma­bilinu

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Ben White fór meiddur af velli á sunnudaginn.
Ben White fór meiddur af velli á sunnudaginn. Catherine Ivill - AMA/Getty Images

Ben White mun missa af síðustu leikjum tímabilsins með Arsenal og er í kapphlaupi við tímann fyrir HM með enska landsliðinu.

Varnarmaðurinn fór meiddur af velli í fyrri hálfleik í 1-0 sigri Arsenal gegn West Ham á sunnudag.

Liðband í hné hans skaddaðist og Sky Sports slær því föstu að White muni missa af síðustu þremur leikjum tímabilsins.

Arsenal á framundan tvo deildarleiki gegn Burnley og Crystal Palace sem munu ráða því hvort liðið verði Englandsmeistari og Skytturnar spila svo úrslitaleik Meistaradeildarinnar gegn PSG.

Arsenal glímir við skort á hægri bakvörðum fyrir þessa risaleiki því Jurrien Timber er einnig tæpur. Líklega mun miðvörðurinn Christian Mosquera leysa stöðuna í næstu leikjum.

Meiðslin setja líka HM í mikla hættu hjá White. Hann var valinn í landsliðshóp Englands í mars síðastliðnum í fyrsta sinn síðan árið 2022 en gæti misst af stórmótinu.

Arsenal FC Enski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið