Ben White mun missa af síðustu leikjum tímabilsins með Arsenal og er í kapphlaupi við tímann fyrir HM með enska landsliðinu.
Varnarmaðurinn fór meiddur af velli í fyrri hálfleik í 1-0 sigri Arsenal gegn West Ham á sunnudag.
Liðband í hné hans skaddaðist og Sky Sports slær því föstu að White muni missa af síðustu þremur leikjum tímabilsins.
Arsenal á framundan tvo deildarleiki gegn Burnley og Crystal Palace sem munu ráða því hvort liðið verði Englandsmeistari og Skytturnar spila svo úrslitaleik Meistaradeildarinnar gegn PSG.
Arsenal glímir við skort á hægri bakvörðum fyrir þessa risaleiki því Jurrien Timber er einnig tæpur. Líklega mun miðvörðurinn Christian Mosquera leysa stöðuna í næstu leikjum.
Meiðslin setja líka HM í mikla hættu hjá White. Hann var valinn í landsliðshóp Englands í mars síðastliðnum í fyrsta sinn síðan árið 2022 en gæti misst af stórmótinu.