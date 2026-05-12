Sjáðu mörkin og magnaðar vörslur hjá Kinský

Tottenham er enn í mikilli fallhættu eftir 1-1 jafntefli við Leeds United í ensku úrvalsdeildinni í gær. Liðið er ósigrað í síðustu fjórum leikjum en er bara tveimur stigum frá fallsæti þegar tvær umferðir eru eftir.
Antonín Kinský var tekinn út af í fyrri hálfleik eftir martraðarframmistöðu í tapi Tottenham fyrir Atlético Madrid, 5-2, í Meistaradeild Evrópu í mars.
Tékkinn hefur hins vegar spilað vel að undanförnu og Spurs gat þakkað honum fyrir að hafa náð í stig gegn Leeds. Í uppbótartíma varði hann skot Seans Longstaff frábærlega í slána. Kinský varði einnig vel frá Joe Rodon í fyrri hálfleik.
Spurs náði forystunni á 50. mínútu þegar Mathys Tel skoraði með góðu skoti rétt fyrir utan vítateig.
Tel kom einnig við sögu í jöfnunarmarki Leeds. Hann braut þá á Ethan Ampadu innan vítateigs og Jarred Gillett, dómari leiksins, benti á punktinn. Dominic Calvert-Lewin tók spyrnuna og skoraði af öryggi.
Spurs er í 17. sæti ensku úrvalsdeildarinnar með 38 stig, tveimur stigum á undan West Ham United.
Í næstu umferð mætir Tottenham Chelsea á útivelli á meðan West Ham sækir Newcastle United heim. Í lokaumferðinni, sunnudaginn 24. maí, fær Tottenham Everton í heimsókn á meðan West Ham mætir Leeds á Lundúnaleikvanginum.
Tottenham og Leeds United gerðu 1-1 jafntefli í lokaleik 36. umferðar ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta. Spurs er nú tveimur stigum frá fallsæti þegar tveimur umferðum er ólokið.