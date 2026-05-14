Ashley Young kvaddi fótboltaferil sinn formlega á samfélagsmiðlum í gær. Þessi fertugi fyrrum leikmaður lauk honum með því að fara upp um deild.
Young var hluti af liði Ipswich Town sem hafnaði í öðru sæti ensku B-deildarinnar í vetur og vann sér þannig inn sæti á meðal þeirra bestu á Englandi á komandi leiktíð.
Hann lék áður með Watford, Aston Villa, Manchester United, Inter Milan og Everton. Alls lék hann 763 leiki á ferli sem hófst í ensku B-deildinni með Watford veturinn 2003-04.
Hann vann ensku úrvalsdeildina einu sinni með Manchester United, auk enska bikarsins, deildabikarsins, Evrópudeildarinnar og Samfélagsskjöldins.
Hann vann þá ítölsku A-deildina með Inter Milan vorið 2021. Hann fór á tvö stórmót með enska landsliðinu; EM 2012 og HM 2018. Hann spilaði 39 landsleiki og skoraði sjö mörk fyrir England milli 2007 og 2018.
„Ég get í einlægni litið um öxl á ferilinn minn núna þegar hann er búinn og sagt VÁ, HVÍLÍKUR FERILL,“ skrifaði hann á X.
„Að líta um öxl og skoða það sem ég hef áorkað, bikarana sem ég hef unnið, það hefur verið draumur frá barnæsku ... draumar sem maður getur aðeins hugsað um þegar maður er ungur en að uppfylla drauma mína, ég er ævinlega þakklátur.
„Að vinna verðlaun í ensku úrvalsdeildinni gerir mig orðlausan, það eru svo margir aðrir bikarar sem ég get talað um en ég held að þið vitið öll mikilvægi ensku úrvalsdeildarmeistaratitils.“
„Að flytja til annars lands og hjálpa félaginu að vinna aftur Serie A titil eftir að hafa ekki unnið hann í 10 ár, að skrifa sögu með því og vera í hópi fárra Englendinga sem gera það er svo sérstakt!“