Messan um stóra dóminn: „Þetta er bara rétt“

Markið sem var dæmt af West Ham United í leiknum gegn Arsenal í ensku úrvalsdeildinni var að sjálfsögðu til umræðu í Sunnudagsmessunni. Að mati sérfræðinga hennar komst dómari leiksins að réttri niðurstöðu.
Í uppbótartíma í leik West Ham og Arsenal á Lundúnaleikvanginum á sunnudaginn fengu Hamrarnir hornspyrnu. Boltinn barst til Callums Wilson sem þrumaði honum inn og hélt að hann hefði jafnað í 1-1.
Arsenal-menn mótmæltu strax harðlega og við tók reikistefna, hvort markið yrði dæmt gilt eða ekki. Eftir að hafa farið út að hliðarlínu til að horfa á atvikið dæmdi Chris Kavanagh markið á endanum af vegna brots Pablos á David Raya, markverði Arsenal.
Aron Jóhannsson telur að Kavanagh hafi tekið rétta ákvörðun þegar hann dæmdi markið af.
„Jájá, maður er búinn að sjá þetta þegar þetta er svona hægt. Að sama skapi eru allir að toga og ýta en hann heldur ofarlega í höndina á Raya og ef hann hefði ekki gert það hefði Raya haldið uppteknum hætti, gripið boltann og þetta hefði ekki verið neitt vesen,“ sagði Aron.
„Það hefði verið gaman að fá smá alvöru spennu í þetta en þetta er hárrétt. Vel gert hjá dómaranum.“
Ásgerður Stefanía Baldursdóttir tók undir með Aroni.
„Þetta er bara rétt. En þetta augljósa er svo löngu fallið um sjálft sig í VAR-inu. Hann dæmir mark en þetta er rétt. Ég veit ekki hvort við sjáum þetta í Liverpool-leiknum að það er verið að ýta og toga endalaust en síðan eru svona augnablik sem er dæmt á. En þetta er bara rétt, því miður, eins og Aron sagði, því það hefði verið gaman að fá aðeins meira spennandi leiki í síðustu tveimur umferðunum,“ sagði Adda.
Ríkharð Óskar Guðnason benti á hvernig Declan Rice hélt Konstantinos Mavropanos í umræddri hornspyrnu.
„Þú getur tekið svona atvik í hverju einasta horni. Það er alltaf verið að toga og svo eru þessir markmenn líka heilagir. Að því sögðu grípur hann [Pablo] bara í höndina á honum [Raya] og er að toga í hana. Ef hann hefði gripið í hana og sleppt strax væri þetta kannski smá vafaatriði fyrir mér. En hann grípur í höndina á honum, heldur í hann og sleppir ekki,“ sagði Aron.
Eftir sigurinn á Lundúnaleikvanginum er Arsenal með fimm stiga forskot á toppi ensku úrvalsdeildarinnar. Manchester City getur minnkað forskotið niður í tvö stig með sigri á Crystal Palace annað kvöld.
Spánverjinn David Raya tryggði sér í gær gullhanskann í ensku úrvalsdeildinni er hann hélt hreinu í sigri Arsenal á West Ham. Hann hefur haldið hreinu 18 sinnum í vetur.
Það er búið að rífast mikið um VAR-dóminn umdeilda í leik West Ham og Arsenal í gær og það verður líklega gert næstu vikurnar.
Daninn Peter Schmeichel, fyrrverandi markvörður Manchester United, er ekki hrifinn af því að jöfnunarmark West Ham undir lok leiks við Arsenal í ensku úrvalsdeildinni í gær, hafi verið dæmt af.
Forráðamenn West Ham munu hafa samband við dómaranefnd ensku deildanna í ljósi jöfnunarmarks liðsins sem dæmt var af undir lok 1-0 taps fyrir Arsenal í ensku úrvalsdeildinni í gær. Markið gæti haft mikið að segja um bæði titilbaráttuna sem og vonir West Ham um að halda sæti liðsins í deildinni.
„Það á allur hópurinn mikið inni,“ sagði Aron Jóhannsson þegar þau Adda Baldursdóttir ræddu um Liverpool og stjórann Arne Slot í Sunnudagsmessunni á Sýn Sport.
„Ég á aldrei eftir að gleyma þessum degi og þessari tölu,“ sagði Mikel Arteta, stjóri Arsenal, eftir 1-0 sigurinn gegn West Ham í dag sem færði liðið afar nálægt langþráðum Englandsmeistaratitli.
Arsenal er tveimur sigrum frá því að verða Englandsmeistari í fyrsta sinn í 22 ár, eftir óhemju dramatískan 1-0 sigur gegn West Ham í Lundúnaslag í dag.