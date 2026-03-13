Einkaviðtal við Cody Gakpo: „Það eru miklar væntingar frá öllum“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 13. mars 2026 10:30 Cody Gakpo hefur skorað 49 mörk fyrir Liverpool þar af sex þeirra á þessu tímabili. Getty/Liverpool FC Kjartan Atli Kjartansson fékk einkaviðtal við Liverpool-framherjann Cody Gakpo og spurði hann spjörunum úr. Liverpool er enn með í enska bikarnum og Meistaradeildinni sem og að berjast um sæti í Meistaradeildinni á næstu leiktíð. „Ég held að í deildinni viljum við klárlega ná topp fjórum, ná Meistaradeildarsæti, komast áfram. Það er mjög mikilvægt fyrir okkur sem lið, sem félag, og ég held að það sé líka það sem stuðningsmennirnir og allir eiga skilið. Þannig að það er markmiðið í deildinni. Við erum enn þá í ensku bikarkeppninni og í Meistaradeildinni, þannig að við viljum fara þangað og reyna að vinna þær báðar líka þannig að, já, það er enn þá mikið í húfi,“ sagði Cody Gakpo. Kjartan Atli vildi fá að vita hvernig Gakpo sjálfum finnst hann hafa breyst sem leikmaður á þeim árum síðan hann kom til Liverpool. „Ég kom auðvitað úr hollensku úrvalsdeildinni yfir í ensku úrvalsdeildina, til stórs félags eins og Liverpool. Ég held að maður þurfi að aðlagast mikið og læra mikið líka. Líkamlega, tæknilega, ákefðin í leiknum og svona,“ sagði Gakpo. Hefur bætti sig á þessum sviðum „Ég held að ég hafi bætt mig á þessum sviðum. Mér finnst alltaf gaman að takast á við áskoranir og bæta mig á hverjum degi, á hverju ári í því sem ég geri til að verða betri manneskja og betri leikmaður. Ég held að í heildina sé þetta bara þróun á hverju ári frá þeim tíma til nú og ég er mjög ánægður,“ sagði Gakpo. Klippa: Einkaviðtal við Cody Gakpo Liverpool er risaklúbbur og Kjartan vildi vita meira um hvernig Gakpo lítur á það að spila fyrir svo stórt félag sem á svo marga stuðningsmenn út um allan heim. Margir að horfa „Auðvitað, þegar maður spilar fyrir stórt félag eins og þetta, þá eru margir að horfa, það eru miklar væntingar frá öllum. Kannski kemur það líka með tímanum. Því lengur sem maður er hér, því meira venst maður því hvernig á að takast á við það, því á þessum tímum getur maður eiginlega ekki lokað á allt Internetið, því þá hefur maður ekkert Internet heima hjá sér heldur,“ sagði Gakpo léttur. Cody Gakpo fagnar hér marki með Liverpool.Getty/Gaspafotos „Stundum heyrir maður eitthvað af því sem fólk segir en ég held að á einhverjum tímapunkti viti allir leikmenn hér fyrir hverju við sem lið erum að berjast og við erum mjög einbeittir á það sem við erum að gera saman og svo hefur fólk utan frá auðvitað alltaf skoðun, hvort sem hún er jákvæð eða neikvæð,“ sagði Gakpo. Hvorki það jákvæða né neikvæða hafi áhrif „Ég held að hvorki það jákvæða né neikvæða hafi áhrif á það sem við erum að gera hér í félaginu sem lið inni á vellinum. Þannig að ég held að allir séu meðvitaðir um hvernig við einbeitum okkur og hvernig við stöndum saman til að ná markmiðum okkar,“ sagði Gakpo. Kjartan ræddi líka við Gakpo um endurheimt eftir leiki og æfingar sem og að hann spurði Hollendinginn nokkurra hraðaspurninga um liðsfélaga sína. Hann fékk að vita með hverjum væri best að fara út að borða, með hvaða liðsfélaga hann eyddi mestum tíma og hver væri með mesta keppnisskapið svo eitthvað sé nefnt. Albert Guðmundsson og Cody Gakpo voru samherjar hjá PSV Eindhoven.Samsett/Getty Spurði hann um Albert Kjartan spurði Gakpo líka út í Albert Guðmundsson en þeir voru saman hjá PSV Eindhoven. „Albert er enn þá mjög góður leikmaður en ég spilaði auðvitað með honum í unglingaliði PSV og aðeins í aðalliðinu, held ég, áður en hann fór. En Albert var alltaf mjög góður leikmaður, tæknilega mjög fær. Ég held að hann hafi oftast spilað sem tía,“ sagði Gakpo. „Þar sem hann er aðeins eldri en ég held ég að margir af ungu strákunum á mínum aldri hafi litið upp til hans vegna þess hvers konar leikmaður hann var og hvað hann gerði hjá unglingaliði PSV. Hann skoraði mikið af mörkum og gerði marga flotta hluti á vellinum,“ sagði Gakpo sem er ekki hættur að fylgjast með sínum gamla liðsfélaga. „Já, hann hefur fært sig til og ég fylgist stundum með hvernig honum gengur. Mér finnst honum ganga mjög vel líka og ég er mjög ánægður fyrir hönd hans og fjölskyldu hans,“ sagði Gakpo. Það má horfa á allt viðtalið við hollenska framherjann hér fyrir ofan. 