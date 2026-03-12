Fótbolti

Glæsi­mark og ís­kaldur Albert tryggðu sigur

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Albert Guðmundsson var öryggið uppmálað á vítapunktinum. 
Albert Guðmundsson skoraði sigurmark Fiorentina í 2-1 sigri gegn Rakow í sextán liða úrslitum Sambandsdeildarinnar.

Albert kom inn af varamannabekknum á 59. mínútu með stöðuna jafna.

Skjótt breyttist það því gestirnir frá Póllandi tóku forystuna aðeins mínútu síðar.

Leikurinn jafnaðist hins vegar aftur út á 62. mínútu þegar Cher Ndour klippti boltann fallega í netið fyrir Fiorentina.

Spennan magnaðist en staðan hélst jöfn, alveg fram í uppbótartíma þegar Fiorentina fékk vítaspyrnu.

Albert steig á punktinn og tók sinn tíma í þetta, en lét síðan vaða og boltinn söng í netinu.

Fiorentina er því með eins marks forystu fyrir seinni leikinn á útivelli í Póllandi.

Sambandsdeild Evrópu

