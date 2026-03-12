Enski boltinn

Hörmu­leg vika fyrir ensku liðin í Meistara­deildinni

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Erling Haaland og félagar í Manchester City töpuðu 3-0 á móti Real Madrid og eru svo gott sem úr leik.
Sex ensk lið eru með í sextán liða úrslitum Meistaradeildarinnar en eftir hörmulega viku er líklegt að fá þeirra verði enn á lífi eftir seinni leikina.

Ekkert enskt félag náði nefnilega að vinna sinn leik í Meistaradeildinni og þar af töpuðu fjögur þeirra.

Einu liðin sem töpuðu ekki voru Arsenal og Newcastle sem bæði gerðu jafntefli, Arsenal á útivelli en Newcastle á heimvelli þar sem Barcelona jafnaði í uppbótartíma.

Manchester City, Chelsea og Tottenham töpuðu öll með þremur mörkum og þurfa kraftaverk á heimavelli til þess að snúa einvígunum við.

Liverpool tapaði með einu marki en á seinni leikinn á Anfield þar sem Evrópukvöldin eru oft engu öðru lík.

Þegar kemur að sigurlíkum hafa knattspyrnutölfræðingar Opta reiknað þær út eftir þessa fyrri leiki.

Arsenal stendur langbest að vígi með 78 prósent líkur á sæti í átta liða úrslitunum og Liverpool er einnig yfir fimmtíu prósent með 54 prósent sigurlíkur.

Sigurlíkur ensku félaganna, áður en fyrri leikurinn var spilaður og svo núna þegar seinni leikurinn er framundan.BBC Sport

Hin fjögur liðin eru langt undir fimmtíu prósent og þrjú þeirra eru með undir tíu prósent sigurlíkur.

Tottenham stendur langverst en aðeins þrjú prósent líkur eru á því að liðið nái að snúa við einvíginu á móti Atletico Madrid eftir 5-2 tap í fyrri leiknum.

Chelsea (7 prósent) og Manchester City (9 prósent) eru líka þremur mörkum undir og útlitið er því svart hjá þeim en þetta var í fyrsta sinn sem tvö ensk lið tapa með þremur mörkum eða meira á sama kvöldi í Meistaradeildinni. 

Það eru síðan 32 present líkur á því að Newcastle fari til Barcelona og slái heimamenn út.

