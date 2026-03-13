Fótboltamaðurinn David Jonathan Panka átti alls ekki góða reynslu hér á landi og sagði frá misheppnaðri tilraun sinni til að semja við lið Ægis í Lengjudeildinni.
Panka er 26 ára Hollendingur sem átti ágætis feril fyrstu árin í fótboltanum en horfir nú á tækifærin fjara út. Hann kom hingað til lands í leit að samningi og var á reynslu hjá liði Ægis, en entist aðeins í tvo daga.
Fyrir það fyrsta virðist hann hafa misskilið eitthvað og haldið að Ægir sé alvöru atvinnumannalið, sem það er alls ekki.
Smæð klúbbsins kom honum á óvart og svo fékk Panka líka mikið sjokk þegar hann kom fyrst til Þorlákshafnar.
„Mig langaði alltaf til að heimsækja Ísland að minnsta kosti einu sinni… Ég vanmat loftslagið hér alveg svakalega. Svona líta flestir dagar út hérna, það er skítkalt,“ sagði Panka og sýndi snjóþungann í Þorlákshöfn þann daginn.
Reynslunni hjá liði Ægis lýsir hann sem „kaótískri.“ Þjálfarinn var veikur og gat ekki hitt hann fyrstu dagana þannig að Panka æfði einn í lyftingasalnum. Svo kom það Panka verulega á óvart hversu lélegt liðið væri þegar hann sá Ægi tapa 3-1 gegn Keflavík.
„Ég gat ekki séð hvernig þetta lið á að geta verið samkeppnishæft. Þeir töpuðu 3-1 en hefðu getað tapað svona 30-0.“
Þegar þjálfarinn var búinn að jafna sig af veikindum og Panka fór loksins að æfa með liðinu sannfærðist hann ekkert frekar og benti aftur á hversu slakt Ægis liðið væri.
„Þó leikmennirnir væru mjög almennilegir var þetta alls ekki eitthvað fyrir mig. Þetta var allt of mikil áhugamennska. Eins og að mæta fimm mínútum fyrir æfingu? Það er eitthvað sem þú gerir sem krakki.“
Á endanum hafði Ægir ekki áhuga á því að semja við Panka og tilfinningin var svo sannarlega gagnkvæm.
„Eftir að hafa tekið tvær æfingar þá átti ég spjall við þjálfarann og hann sagðist ekki vilja fá mig því ég hefði ekki sýnt að ég virkilega vildi ná árangri. Hann sagði að ég hefði alls ekki tekið reynslunni alvarlega, ekki lagt nógu mikið á mig. Ég meinti það ekki þannig, en það var hægt að sjá á mér að ég vildi alls ekki spila þarna,“ sagði Panka.
Instagram færslu hans, þar sem hann lýsir sínum hrakförum, má sjá hér fyrir neðan.
