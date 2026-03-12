Antonin Kinsky, hinn 22 ára markvörður Tottenham, er þakklátur þeim sem hafa reynt að hughreysta hann eftir mistökin skelfilegu sem hann gerði í 5-2 tapinu gegn Atlético Madrid á þriðjudaginn.
Igor Tudor tefldi Tékkanum óvænt fram í byrjunarliði, á kostnað Vicario, en skipti honum svo af velli eftir aðeins 17 mínútna leik. Þá hafði Kinsky þegar fengið á sig þrjú mörk og gert risastór mistök í fyrsta og þriðja markinu.
„Takk fyrir skilaboðin. Frá draumi í martröð og að draumi aftur. Sjáumst,“ skrifaði Kinsky á Instagram.
Samherjar hans reyndu að hugga hann á meðan hann gekk inn til búningsklefa og þá hafa margir sérfræðingar, markverðir sem einnig hafa gert afdrifarík mistök, stutt við Tékkann í vikunni.
Tudor hefur verið gagnrýndur fyrir þá ákvörðun að taka Kinsky af velli á meðan að aðrir, til að mynda Hjörvar Hafliðason í samtali við Vísi, sýna ákvörðun Tudors fullan skilning.
„Þetta var nauðsynlegt til að þess að verja manninn og verja liðið,“ sagði Tudor sjálfur um skiptinguna.
„Fyrir leikinn var þetta rétt ákvörðun miðað við þá stöðu sem við erum í – pressa á Vicario, önnur keppni og Toni er mjög góður markvörður. Fyrir mér var þetta því rétt ákvörðun. Eftir á er auðvelet að segja að þetta hafi ekki verið rétt ákvörðun,“ sagði Tudor.
„Ég útskýrði fyrir Toni, þegar ég talaði við hann eftir á, að hann væri rétti maðurinn og góður markvörður. Því miður urðu þessi mistök í þessum stóra leik,“ sagði Tudor.
Næsti leikur Tottenham er gegn Liverpool í ensku úrvalsdeildinni á sunnudaginn. Ljóst er að Tudor stýrir Tottenham í þeim leik en liðið er þó aðeins stigi frá fallsæti fyrir helgina. Tottenham leikur svo seinni leikinn við Atlético næsta miðvikudagskvöld, í London.