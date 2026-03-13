Kvaddi Chelsea með tárin í augunum Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 13. mars 2026 09:03 Guro Reiten hefur spilað sinn síðasta leik fyrir Chelsea. @ChelseaFCW Norska landsliðskonan Guro Reiten klárar ekki síðasta hálfa árið sitt af samningi sínum við Chelsea heldur er á leið yfir Atlantshafið og í bandarísku deildina. NWSL-meistararnir í Gotham FC tilkynntu á fimmtudag að þeir hefðu samið við norska miðjumanninn. Reiten fer til Gotham á lánssamningi til júlí, en þá átti samningur hennar við sexfalda Englandsmeistara Chelsea að renna út. Reiten hefur þegar skrifað undir við Gotham FC til loka NWSL-tímabilsins 2029. We’ve got Guro! ✍️In partnership with @Dove, #GothamFC has signed forward Guro Reiten from @ChelseaFCW She will join the club on loan through the conclusion of her contract and has agreed to a free agent deal through 2029 with the club. Welcome to NJ/NY, Guro! ⭐️⭐️Read more:… pic.twitter.com/fiG1HwT9R0— Gotham FC (@GothamFC) March 12, 2026 Reiten gengur til liðs við Gotham aðeins tveimur dögum fyrir fyrsta leik liðsins á NWSL-tímabilinu 2026. Reiten kvaddi Chelsea með tárin í augunum í myndbandi sem birt var á samfélagsmiðlum félagsins. Ég var skíthrædd „Allt tekur enda og þetta er minn endir hér hjá Chelsea. Ég man enn þegar Emma [Hayes] hringdi í mig fyrir sex og hálfu ári og sannfærði mig um að ganga til liðs við félagið og ég var skíthrædd,“ sagði Guro Reiten. „Ég var hrædd um að ég væri ekki nógu góð, hrædd við að flytja frá fjölskyldunni minni, en ég vissi ekki að ég væri að eignast nýja fjölskyldu. Það hefur verið algjör heiður og forréttindi að bera merkið og vera fulltrúi ykkar,“ sagði Reiten. Guro Reiten has today completed a move to NWSL side Gotham FC.Everyone at Chelsea would like to sincerely thank Guro for her huge contributions to our success over the last six-and-a-half years, and we wish her well during the next chapter of her career. 💙 pic.twitter.com/SWJ7fcm1dx— Chelsea FC Women (@ChelseaFCW) March 12, 2026 Hún hefur tvisvar verið valin í lið ársins á Englandi, er með 21 mark í 108 leikjum fyrir Noreg og hefur spilað á síðustu tveimur heimsmeistaramótum. Þakklát fyrir tækifærið „Ég er virkilega spennt fyrir því að ganga til liðs við Gotham FC og þakklát fyrir tækifærið til að vera hluti af þessu félagi,“ sagði Reiten í yfirlýsingu. „Gotham hefur byggt upp eitthvað sérstakt á síðustu árum og það er greinilegur metnaður hér.“ „Ég hlakka til að leggja hart að mér, læra og gera allt sem ég get til að hjálpa liðinu að ná árangri,“ sagði Reiten. Hjá Chelsea skoraði Reiten 59 mörk og gaf 44 stoðsendingar í 207 leikjum í öllum keppnum. Hún hjálpaði Chelsea að vinna sex enska meistaratitla, fjóra bikarmeistaratitla og þrjá deildabikartitla á meðan hún spilaði með félaginu. Hún hjálpaði Chelsea einnig að komast í úrslitaleik Meistaradeildar kvenna árið 2021, þar sem liðið tapaði fyrir Barcelona. Enska augnablikið Chelsea FC Mest lesið Fann ekkert atvinnumannalið í Þorlákshöfn: „Þeir hefðu getað tapað svona 30-0“ Fótbolti Valsmenn hafi sýnt vanvirðingu: „Gamla góða kjaftæðið“ Íslenski boltinn „Sé ekki að almannahagsmunir séu ríkari hér en í Danmörku eða Svíþjóð“ Sport Danijel Djuric gerir þriggja ára samning við KA Íslenski boltinn Breytti aðeins til og bætti heimsmetið í fimmtánda sinn Sport Ótrúleg sigurganga Klæbo endaði með árekstri og spítalaferð Sport Hættir í NFL til að fara að bjarga mannslífum Sport Glæsimark og ískaldur Albert tryggðu sigur Fótbolti „Einn stærsti sigur hjá félaginu í körfubolta“ Sport „Þórsarinn er svo geggjaður“ Handbolti Fleiri fréttir Einkaviðtal við Cody Gakpo: „Það eru miklar væntingar frá öllum“ Kvaddi Chelsea með tárin í augunum Hörmuleg vika fyrir ensku liðin í Meistaradeildinni Þakklátur eftir drauminn sem breyttist í martröð Sagði 35 sinnum fyrirgefðu við boltastrákinn Tottenham geti fallið: „Allt við hans líkamstjáningu sem var vonlaust“ Segja að Tudor stýri Tottenham á móti Liverpool Peter Schmeichel: „Hann rústaði ferli hans“ „Mér finnst Salah vera áhyggjuefni“ Scholes bað Carrick afsökunar Rosaleg dagskrá Man. City að hefjast Barton ákærður fyrir líkamsárás Tudor segir að fallslagurinn sé mikilvægari en Meistaradeildin Segir ógeðslegt að gera grín að vítaklúðrum West Ham áfram eftir spennutrylli og sigur í vítaspyrnukeppni City og Liverpool mætast í átta liða úrslitunum Fékk rúmlega þrettán milljóna króna sekt fyrir ummæli um dómara Liverpool og Man. Utd kvarta yfir hryllingi frá Grok Fimmtán ára fótboltastelpa hneig niður í leik og lést Leeds í átta liða úrslit bikarsins í fyrsta sinn síðan 2003 Stuðningsmaður Newcastle tryggði óvæntasta sigur helgarinnar gegn Sunderland Guardiola ætlar að skella sér í frí „Á þriggja daga fresti líður mér öðruvísi“ Marmoush skaut City áfram í bikarnum í fjarveru Haaland Garnacho í aðalhlutverki í sigri á Hollywood-liðinu Skrifar undir nýjan samning við Liverpool Madueke og Eze afgreiddu C-deildarliðið Íhuga brottrekstur eftir minna en mánuð „Ég hef ekkert að sanna“ Vill breytingar og býður dómurum á æfingasvæðið Sjá meira