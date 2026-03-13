Enski boltinn

Kvaddi Chelsea með tárin í augunum

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Guro Reiten hefur spilað sinn síðasta leik fyrir Chelsea.
Guro Reiten hefur spilað sinn síðasta leik fyrir Chelsea. @ChelseaFCW

Norska landsliðskonan Guro Reiten klárar ekki síðasta hálfa árið sitt af samningi sínum við Chelsea heldur er á leið yfir Atlantshafið og í bandarísku deildina.

NWSL-meistararnir í Gotham FC tilkynntu á fimmtudag að þeir hefðu samið við norska miðjumanninn.

Reiten fer til Gotham á lánssamningi til júlí, en þá átti samningur hennar við sexfalda Englandsmeistara Chelsea að renna út. Reiten hefur þegar skrifað undir við Gotham FC til loka NWSL-tímabilsins 2029.

Reiten gengur til liðs við Gotham aðeins tveimur dögum fyrir fyrsta leik liðsins á NWSL-tímabilinu 2026.

Reiten kvaddi Chelsea með tárin í augunum í myndbandi sem birt var á samfélagsmiðlum félagsins.

Ég var skíthrædd

„Allt tekur enda og þetta er minn endir hér hjá Chelsea. Ég man enn þegar Emma [Hayes] hringdi í mig fyrir sex og hálfu ári og sannfærði mig um að ganga til liðs við félagið og ég var skíthrædd,“ sagði Guro Reiten.

„Ég var hrædd um að ég væri ekki nógu góð, hrædd við að flytja frá fjölskyldunni minni, en ég vissi ekki að ég væri að eignast nýja fjölskyldu. Það hefur verið algjör heiður og forréttindi að bera merkið og vera fulltrúi ykkar,“ sagði Reiten.

Hún hefur tvisvar verið valin í lið ársins á Englandi, er með 21 mark í 108 leikjum fyrir Noreg og hefur spilað á síðustu tveimur heimsmeistaramótum.

Þakklát fyrir tækifærið

„Ég er virkilega spennt fyrir því að ganga til liðs við Gotham FC og þakklát fyrir tækifærið til að vera hluti af þessu félagi,“ sagði Reiten í yfirlýsingu. „Gotham hefur byggt upp eitthvað sérstakt á síðustu árum og það er greinilegur metnaður hér.“

„Ég hlakka til að leggja hart að mér, læra og gera allt sem ég get til að hjálpa liðinu að ná árangri,“ sagði Reiten.

Hjá Chelsea skoraði Reiten 59 mörk og gaf 44 stoðsendingar í 207 leikjum í öllum keppnum. Hún hjálpaði Chelsea að vinna sex enska meistaratitla, fjóra bikarmeistaratitla og þrjá deildabikartitla á meðan hún spilaði með félaginu.

Hún hjálpaði Chelsea einnig að komast í úrslitaleik Meistaradeildar kvenna árið 2021, þar sem liðið tapaði fyrir Barcelona.

Enska augnablikið Chelsea FC

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið