„Allir hjá Manchester United elska hann“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Michael Carrick fær nægan tíma til að stilla Manchester United liðið af á milli leikja enda er liðið dottið út úr öllum öðrum keppnum en ensku úrvalsdeildinni.
Michael Owen trúir því ekki að fólk sé að efast um hvort Michael Carrick eigi að verða fastráðinn knattspyrnustjóri Manchester United.

Carrick, sem spilaði 464 leiki fyrir United, var ráðinn bráðabirgðastjóri eftir að Ruben Amorim var rekinn í janúar.

Hinn 44 ára gamli stjóri hefur unnið sex af átta leikjum sínum við stjórnvölinn og félagið hefur farið úr sjötta sæti í það þriðja í ensku úrvalsdeildinni.

Owen, fyrrverandi framherji Manchester United og enska landsliðsins, sem lék með Carrick á Old Trafford á árunum 2009 til 2012, telur að hann hafi „endurheimt ró og yfirvegun hjá félaginu“.

„Ég trúi því ekki að fólk sé að efast um hvort hann eigi að fá starfið,“ sagði Owen í nýjasta þætti hlaðvarps breska ríkisútvarpsins, The Wayne Rooney Show.

„Manchester United hefur beðið í um tólf ár. Það hefur reynt þrautreynda stjóra og goðsagnir, allt síðan Sir Alex [Ferguson] hætti. Þegar leikmenn loksins byrja að spila vel og ná í úrslit, auk þess sem stuðningsmennirnir eru með þeim í liði, ertu að segja mér að ef liðið nær þriðja sæti í lok tímabilsins muni þeir segja „takk, en nei takk“. Hvernig er það hægt?“ sagði Owen.

Wayne Rooney, sem hefur hrósað Carrick og áður sagt að bráðabirgðastjórinn hafi gefið stuðningsmönnum United smjörþefinn af Ferguson-tímabilinu, er sammála Owen.

„Allir hjá Manchester United elska hann Michael Carrick og þeir eru bara hræddir um að þetta gangi ekki upp. Hann hefur staðið sig ótrúlega vel,“ sagði Rooney.

Félagið er sagt vera að skoða aðra kandídata, ásamt Carrick, til að taka við sem fastráðinn knattspyrnustjóri í sumar.

