Enski boltinn

Moyes varði Arteta: Efast frekar um þá sem gagn­rýna Arsenal

Sindri Sverrisson skrifar
David Moyes og Mikel Arteta mætast á morgun og spurning hvort þá fari eins vel á með þeim eins og þegar þessi mynd var tekin.
David Moyes og Mikel Arteta mætast á morgun og spurning hvort þá fari eins vel á með þeim eins og þegar þessi mynd var tekin. Getty/Stuart MacFarlane

David Moyes, stjóri Everton, sparaði ekki hrósið í garð kollega síns hjá Arsenal, Mikels Arteta, fyrir leik liðanna í ensku úrvalsdeildinni á morgun.

Arsenal er með sjö stiga forskot á Manchester City, sem reyndar á leik til góða, fyrir leiki helgarinnar en þarf að hafa varann á gegn lærisveinum Moyes sem eru í 8. sæti og hafa unnið tvo síðustu leiki.

Íslandsvinurinn Moyes var á blaðamannafundi í dag spurður út í gagnrýni á Arsenal í vetur, varðandi til að mynda það að liðið treysti of mikið á föst leikatriði og að það sé sett í neikvætt samhengi. Ekki stóð á svörum eins og sjá má í spilaranum hér að neðan.

Klippa: Moyes á fundi fyrir leik við Arsenal

„Ég ætlaði einmitt að spyrja, hvaða gagnrýni? Þeir hjá Arsenal hafa staðið sig frábærlega. Mikel [Arteta] hefur staðið sig frábærlega. Ég veit að þeir hafa lent í öðru sæti á eftir Manchester City – en það er engin skömm að því, miðað við hversu góðir Manchester City hafa verið síðasta áratuginn,“ sagði Moyes og hélt áfram:

„Hann hefur unnið frábært, frábært starf hjá Arsenal. Hann er með frábært lið og ég held að þeir hafi aldrei átt betri möguleika á að vinna deildina en í ár. Þeir eru í harðri baráttu í Meistaradeildinni, þeir eiga deildabikarinn [úrslitaleik], þeir eru í enska bikarnum. Þannig að ég myndi svo sannarlega efast um þá sem hafa verið að gagnrýna.“

Enski boltinn Everton FC Arsenal FC

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið