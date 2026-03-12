Veginum um Súðavíkurhlíð verður lokað hálf tólf en klukkan ellefu höfðu alls sex snjóflóð fallið á veginn. Erfið færð er um veginn. Einnig hafa fallið snjóflóð á Flateyri.
„Þau eru að falla núna, það eru komin sex snjóflóð sem ná alveg yfir veginn,“ segir Emil A. Sigurðsson, vaktstjóri á vaktstöð Vegagerðarinnar á Vestfjörðum.
Nú stendur yfir vinna við að koma öllum af veginum og verður honum svo lokað klukkan hálf 12. Enginn hefur orðið undir snjóflóði. Þá verður Ísafjarðardjúp ekki mokað.
„Það er bæði erfið færð þar og svo dettur niður tilgangur þegar Súðavíkurhlíð er lokuð.“
Emil bendir einnig á að Dynjandisheiði gæti lokað með skömmum fyrirvara. Henni verður lokað að loknum þjónustutíma, jafnvel fyrr.
Gular veðurviðvaranir eru í gildi á Vestfjörðum, Norðurlandi vestra og í Breiðafirði. Klukkan sex í kvöld fer einnig gul veðurviðvörun í gildi á Faxaflóa.
Heiður Þórisdóttir, sérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands, segir í samtali við fréttastofu að þau hafi orðið vör við tvö snjóflóð á Flateyri, annað í Skolahvilft og í Innra-Bæjargili. Þau hafi ákki áhyggjur af byggð þar sem hún er vel varin með görðum.
„Flateyravegurinn er kominn á þetta svokallaða stig þrjú sem þýðir að það sé aukin snjóflóðahætta. Vegurinn er ennþá opinn en mikilvægt að vegfarendur fari varlega,“ segir hún.
„Það er erfitt skyggni þannig að við fáum örugglega ekkert mikið af flóðafréttum fyrr en birti til á morgun.“
Hægt er að fylgjast með færð á vegum á vefsíðu Vegagerðarinnar, umferðin.is.
Fréttin hefur verið uppfærð.