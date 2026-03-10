Milljónir í tryggingagjald eftir að hafa skotið í átt að heimili Rihönnu

Ivanna Lisette Ortiz hefur verið úrskurðuð í gæsluvarðhald fyrir að skjóta í átt að heimili Rihönnu, heimsfrægrar tónlistarkonu.
Lögreglan í Los Angeles var kölluð út á sunnudagskvöld að heimili stjórstjörnunnar þar sem hún býr með unnustanum og tónlistarmanninum A$AP Rocky og þremur börnum þeirra. Söngkonan er talin hafa verið heima með börnunum.
Ortiz, 35 ára kona búsett í Orlando-borg í Flórída, var handtekin en talið er að hún hafi skotið nokkrum byssuskotum úr átt að heimili þeirra sem er í Beverly Hills. Hún sat inni í bíl sínum af gerðinni Tesla og flúði vettvang áður en lögreglu bar að garði. Talið er að hún hafi skotið um tíu skotum samkvæmt The Hollywood Reporter.
Hún hefur verið kærð fyrir tilraun til manndráps en lögreglan rannsakar málið.
Tryggingargjaldið hennar er yfir tíu milljónir Bandaríkjadala, 1,25 milljarðar króna, samkvæmt miðlum vestanhafs.
Rihanna er ein þekktasta tónlistarkona heims en sneri sér að hefur ekki gefið út lag í þó nokkur ár. Snyrtivörufyrirtækið hennar Fenty Beauty hefur notið mikilla vinsælda. A$AP Rocky gaf nýverið út plötuna Don't Be Dumb. Saman eiga þau þrjú börn, Rocki Irish, Riot Rose og RZA Athelston.