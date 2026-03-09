Skotið á hús Rihönnu í Beverly Hills

Lögreglan í Los Angeles var í gærkvöldi kölluð að heimili stórstjörnunnar Rihönnu í Beverly Hills eftir að skothvellir heyrðust við heimili hennar.
Skömmu síðar var kona á fertugsaldri handtekin grunuð um verknaðinn. Rihanna var heima þegar árásin var gerð en hana sakaði ekki og engan annan heldur. Óljóst er hvort unnusti hennar A$AP Rocky hafi verið á staðnum eða börnin þeirra þrjú.
Skothylki úr árásarriffli fundust fyrir utan heimilið og konan sem grunuð er um verknaðinn er sögð hafa skotið á húsið úr bíl sínum áður en hún flúði af vettvangi. Hún var handtekin í bílnum í um tólf kílómetra fjarlægð frá heimili Rihönnu en óljóst er hvað henni gekk til.
A$AP Rocky, sem er þekktur rappari og plötuútgefandi hefur sjálfur komist í kast við lögin áður. Í september í fyrra var hann sýknaður af ásökun um að hafa skotið úr byssu í átt að fyrrverandi vini sínum.