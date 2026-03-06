Formaður Sjálfstæðisflokksins segir ákvörðun ríkisstjórnarinnar um að ganga til þjóðaratkvæðagreiðslu um áframhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið vera til marks um uppgjöf á þeim verkefnum sem hún tók að sér eftir síðustu kosningar. Valkyrjurnar svokölluðu ætli að leita sér pólitísks skjóls í deilum um Evrópusambandið næstu mánuði.
Þjóðaratkvæðagreiðsla um áframhaldandi viðræður við Evrópusambandið um inngöngu Íslands fer fram 29. ágúst. Það tilkynnti ríkisstjórnin á blaðamannafundi fyrr í dag. Forsætisráðherra sagði tilefni til viðræðna núna. Samningsstaða Íslendinga væri góð, betri en áður, auk þess sem mikið rót væri í alþjóðamálum.
Guðrúnu Hafsteinsdóttur, formanni Sjálfstæðisflokksins, líst ekkert sérstaklega vel á þau áform.
„Mér sýnist ríkisstjórnin vera búin að gefast upp á þeim verkefnum sem hún tók að sér eftir síðustu kosningar og þeim verkefnum sem skipta almenning verulega máli, sem eru að ná niður verðbólgu, ná niður vöxtum og svo boðuðu þau síðasta haust verðmætasköpunarhaust, sem hefur farið mjög lítið fyrir. Þannig að mér finnst uppgjöf ríkisstjórnarinnar vera algjör og einhvern veginn til þess að fela verkefnaleysi sitt, þá á núna að efna til deilna um Evrópusambandið,“ segir hún í samtali við fréttastofu.
Þannig ætli þær Kristrún Frostadóttir, Þorgerður Katrín og Inga Sæland að leita pólitísks skjóls í Evrópusambandinu í þjóðaratkvæðagreiðslu. Forgangsröðun þeirra sé algjörlega röng.
„Ég vil samt taka það fram að ég treysti þjóðinni algjörlega en ég treysti bara ekki þessari ríkisstjórn. Forsætisráðherra hefur sjálf sagt að þetta sé ekki rétti tíminn til að fara í þessa vegferð og að svona mál krefjist mjög sterks umboðs og mikillar samstöðu og ekkert af þessu á við núna. Nú hegðar ríkisstjórnin sér eins og hún hafi fengið slíkt umboð en það liggur ekkert fyrir um slíkt. Mér þykir það skjóta mjög skökku við að ríkisstjórnin ætlar núna að fara í þessa vegferð þegar það liggur fyrir, og ég leyfi mér að fullyrða, að það er ekki meirihlutastuðningur fyrir málið á Alþingi. Ég held að það hljóti að vera án fordæma að þjóðríki ætli að hefja þessa vegferð þegar meirihluti Alþingis er ekki hlynntur vegferðinni.“
Þar vísi hún til þess að það sé skýrt að Flokkur fólksins sé á móti inngöngu í Evrópusambandið.
„Það hlýtur að vera eitthvað spaugilegt við það að formaður Flokks fólksins, Inga Sæland, hún hefur sex sinnum lagt fram þingsályktun um að fella niður þessar aðildarviðræður sem hófust í tíð ríkisstjórnar Jóhönnu Sigurðardóttur.“
Þá segir Guðrún mikilvægt að hafa tímasetningu þjóðaratkvæðagreiðslunnar, 29. ágúst, í huga. Hún sé ekki valin með hagsmuni þjóðarinnar í huga heldur ráði hentisemi ríkisstjórnarinnar för.
„Það eru ekki hagsmunir þjóðarinnar að ætla að fara hér í lok sumars að greiða um þetta atkvæði þegar að þær tala mjög fyrir því að hér á að vera mjög upplýst umræða og þjóðin á að geta tekið upplýsta ákvörðun fyrir þessa atkvæðagreiðslu. En við þekkjum það öll að Ísland leggst í dvala nánast yfir sumarið þegar fólk er í fríum sínum með sína fjölskyldu og er að gera allt aðra hluti heldur en að fylgjast með pólitík.“
Ríkisstjórnin muni reyna að stilla því þannig upp að andstaða við Evrópusambandið sé andstaða við lýðræðið og það að halda þjóðaratkvæðagreiðslu. Því hafni hún algjörlega.
„Það er lýðskrum og ég vil að þjóðin fái að segja sitt, en ég vil að þjóðin fái að segja sitt á grundvelli staðreynda og upplýstrar og vandaðrar umræðu. Ekki á grundvelli frasapólitíkur og sýndarmennsku.“
Hún hafi sérstakar áhyggjur af þessu í ljósi þess að aðeins tveir mánuðir eru til sveitarstjórnarkosninga og að fáir starfsdagar séu eftir af vorþinginu.
„Ég hef heyrt í mörgu sveitarstjórnarfólki í dag sem lýsir yfir þungum áhyggjum af því að þessi kosning um að hefja aftur aðildarviðræður að Evrópusambandinu muni lita mjög kosningabaráttu við sveitarstjórnarkosningarnar og það þykir mér miður, því að það eiga að vera tvö aðskilin mál.“