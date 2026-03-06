Innlent

Bráða­birgðaráð­stafnir í Reynis­fjöru: Nýr útsýnis­pallur rís í vor

Þórarinn Þórarinsson skrifar
Reynisfjara er gríðarlega vinsæll ferðamannastaður en þar bíða jafnframt margar hættur.
Land­eig­endur við Reynis­fjöru hafa gert bráða­birgðaráð­stafnir eftir að mikill öldu­gangur og stór­streymi eyðilögðu meðal annars öryggis­búnað, viðvörunar­skilti og útsýnis­pall í síðustu viku.

Íris Guðna­dóttir, einn land­eig­enda, segir ágang sjávar hafa skemmt útsýnis­pallinn sem stóð á fjöru­kambi, auk þess sem tjón varð á ýmsum búnaði, en tekist hafi að taka eitt öryggis­skilti niður í tæka tíð.

„Við höfum gert tíma­bundnar ráð­stafanir á meðan við metum fram­haldið og hvar nýr pallur muni rísa,“ segir Íris. Hún segir sand­fjöru vera að myndast aftur en hún liggi þó um tveimur metrum lægra en fjöru­kamburinn. „Það fer því al­ger­lega eftir sjólagi hvort öruggt sé að vera þar en fjöru­kamburinn er vel að­gengi­legur og þaðan er gott útsýni yfir fjöruna, stuðla­bergið, Dyr­hóla­ey og brimið.“

Íris Guðnadóttir er einn landeigenda við Reynisfjöru.Vísir/Vilhelm/Einar

Þá ætli land­eig­endur að setja upp bráða­birgðaöryggis­skilti á kambinum og af­marka nálægðar­tak­mörk með kaðli. „Ný öryggis­skilti eru í fram­leiðslu og til stendur að byggja upp útsýnis­pall og öryggis­búnað með vorinu.“

Þar sem ljósa­búnaður á svæðinu er óvirkur hvetja land­eig­endur fólk til þess að fylgjast með öldu­spánni og aldrei fara lengra en að fjöru­kambi þegar viðvaranir eru rauðar.

„Núna um helgina spáir alveg fimm til sex metra öldu­hæð og hárri sjávar­stöðu þannig að við áréttum bara að fólk haldi sig á fjöru­kambinum í rauðu ljósi.“

