Bráðabirgðaráðstafnir í Reynisfjöru: Nýr útsýnispallur rís í vor Þórarinn Þórarinsson skrifar 6. mars 2026 13:23 Reynisfjara er gríðarlega vinsæll ferðamannastaður en þar bíða jafnframt margar hættur. Vísir/Vilhelm Landeigendur við Reynisfjöru hafa gert bráðabirgðaráðstafnir eftir að mikill öldugangur og stórstreymi eyðilögðu meðal annars öryggisbúnað, viðvörunarskilti og útsýnispall í síðustu viku. Íris Guðnadóttir, einn landeigenda, segir ágang sjávar hafa skemmt útsýnispallinn sem stóð á fjörukambi, auk þess sem tjón varð á ýmsum búnaði, en tekist hafi að taka eitt öryggisskilti niður í tæka tíð. „Við höfum gert tímabundnar ráðstafanir á meðan við metum framhaldið og hvar nýr pallur muni rísa," segir Íris. Hún segir sandfjöru vera að myndast aftur en hún liggi þó um tveimur metrum lægra en fjörukamburinn. „Það fer því algerlega eftir sjólagi hvort öruggt sé að vera þar en fjörukamburinn er vel aðgengilegur og þaðan er gott útsýni yfir fjöruna, stuðlabergið, Dyrhólaey og brimið." Íris Guðnadóttir er einn landeigenda við Reynisfjöru.Vísir/Vilhelm/Einar Þá ætli landeigendur að setja upp bráðabirgðaöryggisskilti á kambinum og afmarka nálægðartakmörk með kaðli. „Ný öryggisskilti eru í framleiðslu og til stendur að byggja upp útsýnispall og öryggisbúnað með vorinu." Þar sem ljósabúnaður á svæðinu er óvirkur hvetja landeigendur fólk til þess að fylgjast með ölduspánni og aldrei fara lengra en að fjörukambi þegar viðvaranir eru rauðar. „Núna um helgina spáir alveg fimm til sex metra ölduhæð og hárri sjávarstöðu þannig að við áréttum bara að fólk haldi sig á fjörukambinum í rauðu ljósi."