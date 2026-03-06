Innlent

Kynna þjóðar­at­kvæði um fram­hald við­ræðna

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Hádegismynd

Í hádegisfréttum fjöllum við um blaðamannafundinn sem fram fer nú á tólfta tímanum þar sem ríkisstjórnin kynnir þingsályktunartillögu um fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu um hvort taka skuli aðildarviðræður við Evrópusambandið upp aftur. 

Þá kemur meðal annars í ljós hvenær fyrirhuguð atkvæðagreiðsla á að fara fram, en hana má þó ekki halda fyrr en þremur mánuðum eftir að tillagan hefur verið samþykkt af Alþingi.

Þá tökum við stöðuna á stríðsrekstrinum í Miðausturlöndum en varnarmálaráðherra Bandaríkjanna sagði í gærkvöldi að árásir þeirra fari nú harðnandi í Íran. 

Einnig heyrum við í Landvernd varðandi áform umhverfis- og orkumálaráðherra um breytingar á lögum um eignarnám til þess að auðvelda orkuöflun og flutning.

Í sportpakka dagsins fjöllum við svo um stöðuna í enska boltanum og svo fer körfuboltinn aftur að rúlla eftir landsleikjahlé. 

Hádegisfréttir Bylgjunnar

