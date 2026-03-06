Kynna þjóðaratkvæði um framhald viðræðna Gunnar Reynir Valþórsson skrifar 6. mars 2026 11:33 Í hádegisfréttum fjöllum við um blaðamannafundinn sem fram fer nú á tólfta tímanum þar sem ríkisstjórnin kynnir þingsályktunartillögu um fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu um hvort taka skuli aðildarviðræður við Evrópusambandið upp aftur. Þá kemur meðal annars í ljós hvenær fyrirhuguð atkvæðagreiðsla á að fara fram, en hana má þó ekki halda fyrr en þremur mánuðum eftir að tillagan hefur verið samþykkt af Alþingi. Þá tökum við stöðuna á stríðsrekstrinum í Miðausturlöndum en varnarmálaráðherra Bandaríkjanna sagði í gærkvöldi að árásir þeirra fari nú harðnandi í Íran. Einnig heyrum við í Landvernd varðandi áform umhverfis- og orkumálaráðherra um breytingar á lögum um eignarnám til þess að auðvelda orkuöflun og flutning. Í sportpakka dagsins fjöllum við svo um stöðuna í enska boltanum og svo fer körfuboltinn aftur að rúlla eftir landsleikjahlé. Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið Eyjólfur færir klukkuna aftur Innlent Vegfarandi á sjúkrahús og Kringlumýrarbraut lokað eftir þriggja bíla árekstur Innlent Telja líklegt að þeir hafi drepið írönsku skólastúlkurnar Erlent Bandaríkjamenn heimila Indverjum að kaupa olíu frá Rússlandi Erlent Síminn búinn að glamra í fjóra áratugi Innlent „Margir staðir og margir sakborningar“ Innlent „Brýn nauðsyn“ geti kallað á rof þagnarskyldu heilbrigðisstarfsfólks Innlent Methiti í hafinu við Ísland vísbending um stærri breytingar Innlent Vilja lokka höfuðborgarbúa norður og lofa nóg af bílastæðum Innlent Skurðlæknir í Lundúnum fjarlægði blöðruhálskirtil á Gíbraltar Erlent Fleiri fréttir Bein útsending: Kynna tillögu um þjóðaratkvæðagreiðslu Methiti í hafinu við Ísland vísbending um stærri breytingar Kynna tillöguna um þjóðaratkvæðagreiðsluna klukkan 11:30 „Brýn nauðsyn“ geti kallað á rof þagnarskyldu heilbrigðisstarfsfólks Bein útsending: Staða mæðra á vinnumarkaði Síminn búinn að glamra í fjóra áratugi Kýldi í rúðu leigubifreiðar og kastaði í hana flösku Algengasta tegundin sem skráð hefur verið á Íslandi Vegfarandi á sjúkrahús og Kringlumýrarbraut lokað eftir þriggja bíla árekstur Eyjólfur færir klukkuna aftur Vilja lokka höfuðborgarbúa norður og lofa nóg af bílastæðum „Margir staðir og margir sakborningar“ Rannsakar geimveður fyrir Bandaríkjaher „Er ekki alltaf gerlegt við þessar kringumstæður“ Viðreisn opinberar listann í Kópavogi Tveir í varðhaldi vegna hópárásar í miðbæ Plóma mjólkar mest allra kúa og setti Íslandsmet Þessi leiða Viðreisn í Garðabæ Kynnir hvenær þjóðaratkvæðagreiðsla um viðræður við ESB fer fram Þau skipa lista Viðreisnar í Reykjavík Ráðist var á ungmenni í strætóskýli Íslendingar á flótta, nýr listi og fegrunaraðgerðir karla Óþolandi tafir vegna ágreinings við landeigendur heyri sögunni til Bein útsending: Kynna lista Viðreisnar borginni „Enginn meira hrelldur en ég þegar rödd Eiríks hljómaði á línunni“ Dómur barnaníðingsins Brynjars staðfestur Gefst upp og flytur eftir sjö ára mótmæli Hættur við lágmarksíbúafjölda í sveitarfélögum Blöskrar viðbrögðin eftir tilnefningu fyrir mistök Breiðu bökin verði skattlögð svo forsendur kjarasamninga standist Sjá meira