Kynna tillöguna um þjóðaratkvæðagreiðsluna klukkan 11:30 Kjartan Kjartansson skrifar 6. mars 2026 08:59 Kristrún Frostadóttir, Inga Sæland og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, formenn ríkisstjórnarflokkanna, kynna í dag tillögu sína um þjóðaratkvæðagreiðslu um ESB. Vísir/Vilhelm Formenn ríkisstjórnarflokkanna hafa boðað til blaðamannafundar um tillögu þeirra um þjóðaratkvæðagreiðslu um viðræður við Evrópusambandið klukkan 11:30. Tillagan verður lögð fram á ríkisstjórnarfundi í dag. Kveðið er á um að þjóðaratkvæðagreiðsla um framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið fari fram í síðasta lagi á næsta ári í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarflokkanna. Nýlega sagði evrópskur fjölmiðill frá því að atkvæðagreiðslan gæti farið fram strax í ágúst. Samkvæmt lögum getur þjóðaratkvæðagreiðslan í fyrsta lagið farið fram þremur mánuðum eftir að Alþingi samþykkir þingsályktunartillögu þess efnis. Ríkisstjórn Samfylkingar og Vinstri grænna sóttu um aðild að Evrópusambandinu árið 2009 en næsta ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks saltaði hana.