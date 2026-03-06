Það stendur mikið til í Selfosskirkju í marsmánuði því þá fagnar kirkjan 70 ára afmæli sínu og kirkjukórinn 80 ára afmæli. Sérstök hátíðarmessa verður á pálmasunnudag þar sem biskup Íslands predikar en kirkjan var einmitt vígð á pálmasunnudag 1956.
Selfosskirkja er í Árborgarprestakalli í Suðurprófastsdæmi en fyrsta skóflustungan var tekin að kirkjunni 7. júní 1952. Kirkjuna teiknaði Bjarni Pálsson en yfirsmiður var Guðmundur Sveinsson byggingameistari. Kirkjan, sem stendur á bökkum Ölfusár var svo vígð 25. mars á pálmasunnudag 1956 af Ásmundi Guðmundssyni, þáverandi biskupi.
Á aðalsafnarfundi kirkjunnar nýlega var afmælisdagskrá m.a. kynnt af formanni sóknarnefndar.
„Við ætlum að helga marsmánuði komandi í hátíðarhöldum, sem verða alveg frá fyrsta degi mars og til loka. Þetta eru mikil tímamót og þetta líður hratt. Ég man þegar fyrsta skóflustungan var tekin að þessari kirkju og ég trúi því varla að það séu liðin 70 ár en svona er það,” segir Björn Gíslason, formaður sóknarnefndar kirkjunnar.
Björn segir að starfsemi kirkjunnar sé alltaf að vaxa og vaxa en þúsund fleiri gestir sóttu til dæmis messur og aðra viðburði á vegum kirkjunnar á síðasta ári en árið áður.
Sérstök afmælismessa verður 29. mars, sem er pálmasunnudagur.
„Það verður sannkölluð hátíðarmessa þar sem við bjóðum biskupi Íslands og prófasti, séra Óskari Hafsteini að vera hér sérstakir gestir okkar. Vonandi verður hér troðfull kirkja og falleg hátíð, sem fer hér fram,” segir Björn.
Heimasíða kirkjunnar