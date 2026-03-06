Innlent

Bein út­sending: Staða loftlagsrannsókna á Ís­landi

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Loftslagsmál og rannsóknir 6. mars

Sjálfbærnistofnun Háskóla Íslands heldur í dag málþing um stöðu loftlagsrannsókna á Íslandi, helstu þekkingargöt og brýna þörf á aukinni samhæfingu rannsókna og miðlun á niðurstöðum þeirra. Fylgjast með má málþinginu á Vísi.

Um er að ræða fyrsta viðburð í viðburðaröð við Háskóla Íslands, Loftlagsmál og rannsóknir. Markmið viðburðaraðarinnar er að skapa vettvang fyrir upplýsta umræðu um loftslagsrannsóknir og hlutverk þeirra í stefnumótun og ákvarðanatöku. Sérstök áhersla er lögð á samtal milli vísindafólks, sem og á milli fræðasamfélags, stjórnsýslu, atvinnulífs og almennings.

Dagskrá:

Setning málþings, Silja Bára Ómarsdóttir, rektor Háskóla Íslands

Ávarp, Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra

Erindi:

  • Hugmyndin um loftslagssetur. Hafdís Hanna Ægisdóttir, forstöðumaður Sjálfbærnistofnunar HÍ
  • Loftslagsbreytingar á Íslandi, nokkrar afleiðingar, þekkingargöt og rannsóknaþörf. Guðfinna Aðalgeirsdóttir, prófessor við Jarðvísindadeild HÍ og Halldór Björnsson, fagstjóri veðurs og loftslags hjá Veðurstofu Íslands
  • Loftslagsbreytingar, líffræðileg fjölbreytni og landvistkerfi. Bryndís Marteinsdóttir, sviðstjóri sviðs rannsókna, vöktunar og árangurs hjá Landi og skógi
  • Ímyndunarafl gegn loftslagsvá? Um framsýni, samfélagsleg gildi og sjálfsmyndir. Bergsveinn Þórsson, dósent við Háskólann á Bifröst
