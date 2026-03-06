Bein útsending: Staða loftlagsrannsókna á Íslandi Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 6. mars 2026 12:32 Sjálfbærnistofnun Háskóla Íslands heldur í dag málþing um stöðu loftlagsrannsókna á Íslandi, helstu þekkingargöt og brýna þörf á aukinni samhæfingu rannsókna og miðlun á niðurstöðum þeirra. Fylgjast með má málþinginu á Vísi. Um er að ræða fyrsta viðburð í viðburðaröð við Háskóla Íslands, Loftlagsmál og rannsóknir. Markmið viðburðaraðarinnar er að skapa vettvang fyrir upplýsta umræðu um loftslagsrannsóknir og hlutverk þeirra í stefnumótun og ákvarðanatöku. Sérstök áhersla er lögð á samtal milli vísindafólks, sem og á milli fræðasamfélags, stjórnsýslu, atvinnulífs og almennings. Dagskrá: Setning málþings, Silja Bára Ómarsdóttir, rektor Háskóla Íslands Ávarp, Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra Erindi: Hugmyndin um loftslagssetur. Hafdís Hanna Ægisdóttir, forstöðumaður Sjálfbærnistofnunar HÍ Loftslagsbreytingar á Íslandi, nokkrar afleiðingar, þekkingargöt og rannsóknaþörf. Guðfinna Aðalgeirsdóttir, prófessor við Jarðvísindadeild HÍ og Halldór Björnsson, fagstjóri veðurs og loftslags hjá Veðurstofu Íslands Loftslagsbreytingar, líffræðileg fjölbreytni og landvistkerfi. Bryndís Marteinsdóttir, sviðstjóri sviðs rannsókna, vöktunar og árangurs hjá Landi og skógi Ímyndunarafl gegn loftslagsvá? Um framsýni, samfélagsleg gildi og sjálfsmyndir. Bergsveinn Þórsson, dósent við Háskólann á Bifröst Vísindi Háskólar Loftslagsmál Mest lesið Eyjólfur færir klukkuna aftur Innlent Telja líklegt að þeir hafi drepið írönsku skólastúlkurnar Erlent Vegfarandi á sjúkrahús og Kringlumýrarbraut lokað eftir þriggja bíla árekstur Innlent Bein útsending: Kynna tillögu um þjóðaratkvæðagreiðslu Innlent Þjóðaratkvæðagreiðslan fer fram 29. ágúst Innlent Bandaríkjamenn heimila Indverjum að kaupa olíu frá Rússlandi Erlent Síminn búinn að glamra í fjóra áratugi Innlent „Margir staðir og margir sakborningar“ Innlent „Brýn nauðsyn“ geti kallað á rof þagnarskyldu heilbrigðisstarfsfólks Innlent Methiti í hafinu við Ísland vísbending um stærri breytingar Innlent Fleiri fréttir Þyrlan á vettvangi umferðarslyss við Munaðarnes Bein útsending: Staða loftlagsrannsókna á Íslandi Þjóðaratkvæðagreiðslan fer fram 29. ágúst Kynna þjóðaratkvæði um framhald viðræðna Bein útsending: Kynna tillögu um þjóðaratkvæðagreiðslu Methiti í hafinu við Ísland vísbending um stærri breytingar Kynna tillöguna um þjóðaratkvæðagreiðsluna klukkan 11:30 „Brýn nauðsyn“ geti kallað á rof þagnarskyldu heilbrigðisstarfsfólks Bein útsending: Staða mæðra á vinnumarkaði Síminn búinn að glamra í fjóra áratugi Kýldi í rúðu leigubifreiðar og kastaði í hana flösku Algengasta tegundin sem skráð hefur verið á Íslandi Vegfarandi á sjúkrahús og Kringlumýrarbraut lokað eftir þriggja bíla árekstur Eyjólfur færir klukkuna aftur Vilja lokka höfuðborgarbúa norður og lofa nóg af bílastæðum „Margir staðir og margir sakborningar“ Rannsakar geimveður fyrir Bandaríkjaher „Er ekki alltaf gerlegt við þessar kringumstæður“ Viðreisn opinberar listann í Kópavogi Tveir í varðhaldi vegna hópárásar í miðbæ Plóma mjólkar mest allra kúa og setti Íslandsmet Þessi leiða Viðreisn í Garðabæ Kynnir hvenær þjóðaratkvæðagreiðsla um viðræður við ESB fer fram Þau skipa lista Viðreisnar í Reykjavík Ráðist var á ungmenni í strætóskýli Íslendingar á flótta, nýr listi og fegrunaraðgerðir karla Óþolandi tafir vegna ágreinings við landeigendur heyri sögunni til Bein útsending: Kynna lista Viðreisnar borginni „Enginn meira hrelldur en ég þegar rödd Eiríks hljómaði á línunni“ Dómur barnaníðingsins Brynjars staðfestur Sjá meira