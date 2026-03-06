Kristinn Jón Ólafsson verður oddviti Pírata í Reykjavík í sveitarstjórnarkosningum í vor. Hann hafði betur gegn Alexöndru Briem núverandi oddvita í prófkjöri.
Úrslitin voru tilkynnt í höfuðstöðvum Pírata á hverfisgötu í miðborg Reykjavíkur í kvöld. Prófkjörið var rafrænt og fór fram dagana 26. febrúar til 6. mars. Kristinn Jón Ólafsson er í fyrsta sæti, Alexandra Briem í öðru. Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns er svo í þriðja sæti.
Tíu voru í framboði og er niðurstaða allra tíu sætanna bindandi nema frambjóðandi óski eftir að taka ekki sæti á lista. Í tilkynningu segir flokkurinn að Píratar í Reykjavík muni á næstu dögum kynna fullskipaðan framboðslista.
Kristinn var fyrsti varaborgarfulltrúi Pírata en Alexandra varð oddviti Pírata í Reykjavík í desember eftir að Dóra Björt Guðjónsdóttir tilkynnti að hún hefði gengið til liðs við Samfylkinguna. Alexandra hefur starfað sem formaður borgarráðs síðan. Alexandra bauð sig fram til formanns Pírata en laut í lægra haldi geng Oktavíu Hrund Guðrúnar Jóns í lok nóvember.
Kristinn tilkynnti framboð 16. febrúar og sagði Reykjavík standa á tímamótum. Píratar gætu haldið áfram vinnu við að byggja upp framsækna græna og barnvæna borg eða látið aðra um að leysa áskoranir nútímans með afturhvarfi í gamlar lausnir.