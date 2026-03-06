Ísland sé í sterkari stöðu en áður fyrir aðildarviðræður Lovísa Arnardóttir og Árni Sæberg skrifa 6. mars 2026 12:54 Kristrún Frostadóttir segir Íslendinga áður hafa nýtt umrót í alþjóðamálum og geri það aftur nú. Vísir/Lýður Valberg Þjóðaratkvæðagreiðsla um áframhaldandi viðræður við Evrópusambandið um inngöngu Íslands fer fram 29. ágúst. Það tilkynnti ríkisstjórnin á blaðamannafundi fyrr í dag. Forsætisráðherra sagði tilefni til viðræðna núna. Samningsstaða Íslendinga væri góð, betri en áður, auk þess sem mikið rót væri í alþjóðamálum. „Við teljum að akkúrat núna standi Ísland það sterkt,“ sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra á fundinum. Þar kom einnig fram að haldnar yrðu tvær atkvæðagreiðslur verði sú fyrri samþykkt. Sú seinni snúist þá um þann samning sem fæst í viðræðunum. Spurt verður á kjörseðlinum hvort halda eigi viðræðunum áfram eða ekki. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra sagði málið þannig standa og falla með þjóðinni. Inga Sæland mennta- og barnamálaráðherra sagði stefnu Flokks fólksins skýra og að flokkurinn styddi beint lýðræði og vilja þjóðarinnar. Hún sagðist stolt af því að sýna að þau treysti þjóðinni. Hún sé ekki hrædd við þjóðarviljann ólíkt öðrum ónefndum stjórnmálaflokkum. Inga Sæland, formaður Flokks fólksins, sagðist ekki óttast þjóðarviljann. Vísir/Lýður Valberg Skrifar ekki undir slæman samning Þorgerður Katrín undirstrikaði á blaðamannafundinum að ef viðræður verða samþykktar muni hún aldrei skrifa undir afsölun á forræði Íslendinga yfir auðlindum, þar á meðal fiskveiðiauðlindinni. Hún sagði að ef verði af samningsviðræðum verði byrjað á erfiðustu viðræðunum, eins og um fiskveiðistjórnun, og þá verði þeirri spurningu svarað hvort einhver möguleiki sé á undanþágum innan sambandsins. Þorgerður Katrín sagðist sannfærð um að tekið verði tillit til sérstöðu Íslands. Það skipti máli fyrir ESB að gera það og læra af Íslendingum. Þrír mánuðir þurfa að líða frá því að Alþingi samþykkir þingsályktunartillögu þar til þjóðaratkvæðagreiðsla fer fram og voru formennirnir spurðir á blaðamannafundinum hvort þeir teldu líklegt að þessi dagsetning gæti staðist miðað við umræðu sem þarf að fara fram á þingi. Kristrún sagði að málið krefjist umræðu en það þurfi ekki margar vikur á Alþingi. „Mér fyndist það umhugsunarefni ef menn vilja tefja það að fólk fái að svara þessari spurningu,“ sagði forsætisráðherrann um mögulegt málþóf stjórnarandstöðu. Hvað varðar markmið samninga sagði Þorgerður að tryggja þurfi auðlindir, efnahagslegt og félagslegt öryggi og efnahagslegar varnir. Margt hafi breyst frá því að viðræður voru stöðvaðar á sínum tíma. Markmið Íslands sé þó óbreytt. Samningskaflar sem var lokað á sínum tíma verði uppfærðir. Þorgerður Katrín sagði fyrri umsókn enn gilda. Hefur áhyggjur af erlendum afskiptum Þorgerður Katrín sagði mega búast við því að erlend ríki reyni að hafa afskipti af kosningunni og kom skýrt fram í máli formanna að erlend afskipti yrðu ekki liðin, sama hvort það væri af hálfu ákveðinna ríkja eða Evrópusambandsins sjálfs. „Það má búast við því að erlend ríki geti verið með óbein afskipti af okkur. Þá skiptir þess vegna máli að við tökum yfirvegaða og upplýsta umræðu,“ sagði hún á fundinum og að hún hefði áhyggjur af afskiptum Rússa. Þorgerður Katrín undirstrikaði að það yrði ekki skrifað undir slæman samning. Vísir/Lýður Valberg Kristrún var spurð á fundinum um tímasetningu atkvæðagreiðslunnar, við lok sumars þegar fólk er í fríi og Alþingi ekki hafið eftir sumarfrí. Hún sagði mikla umræðu um Evrópusambandið í samfélaginu og að fólk hefði beðið atkvæðagreiðslunnar. Gott sé að þjóðin fái rými til að íhuga málið með sjálfri sér, fjarri umræðu á Alþingi. „Ég efast ekki um að það verður næg pólitísk umræða um þetta mál.“ Evrópusambandið Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Sjávarútvegur Öryggis- og varnarmál Þjóðaratkvæðagreiðsla um framhald ESB-viðræðna Utanríkismál Alþingi Tengdar fréttir Kynna þjóðaratkvæði um framhald viðræðna Í hádegisfréttum fjöllum við um blaðamannafundinn sem fram fer nú á tólfta tímanum þar sem ríkisstjórnin kynnir þingsályktunartillögu um fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu um hvort taka skuli aðildarviðræður við Evrópusambandið upp aftur. 6. mars 2026 11:33 Þjóðaratkvæðagreiðslan fer fram 29. ágúst Þjóðaratkvæðagreiðsla um framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið fer fram þann 29.ágúst, að því gefnu að þingsályktunartillaga þess efnis verði samþykkt. Mælt verður fyrir þingsályktunartillögunni í upphafi næstu viku. 6. mars 2026 11:34 Mest lesið Eyjólfur færir klukkuna aftur Innlent Telja líklegt að þeir hafi drepið írönsku skólastúlkurnar Erlent Vegfarandi á sjúkrahús og Kringlumýrarbraut lokað eftir þriggja bíla árekstur Innlent Bein útsending: Kynna tillögu um þjóðaratkvæðagreiðslu Innlent Þjóðaratkvæðagreiðslan fer fram 29. ágúst Innlent Bandaríkjamenn heimila Indverjum að kaupa olíu frá Rússlandi Erlent Síminn búinn að glamra í fjóra áratugi Innlent „Margir staðir og margir sakborningar“ Innlent „Brýn nauðsyn“ geti kallað á rof þagnarskyldu heilbrigðisstarfsfólks Innlent Methiti í hafinu við Ísland vísbending um stærri breytingar Innlent Fleiri fréttir Ísland í sterkari stöðu en áður fyrir aðildarviðræður Alvarlegt umferðarslys við Munaðarnes Bein útsending: Staða loftlagsrannsókna á Íslandi Þjóðaratkvæðagreiðslan fer fram 29. ágúst Kynna þjóðaratkvæði um framhald viðræðna Bein útsending: Kynna tillögu um þjóðaratkvæðagreiðslu Methiti í hafinu við Ísland vísbending um stærri breytingar Kynna tillöguna um þjóðaratkvæðagreiðsluna klukkan 11:30 „Brýn nauðsyn“ geti kallað á rof þagnarskyldu heilbrigðisstarfsfólks Bein útsending: Staða mæðra á vinnumarkaði Síminn búinn að glamra í fjóra áratugi Kýldi í rúðu leigubifreiðar og kastaði í hana flösku Algengasta tegundin sem skráð hefur verið á Íslandi Vegfarandi á sjúkrahús og Kringlumýrarbraut lokað eftir þriggja bíla árekstur Eyjólfur færir klukkuna aftur Vilja lokka höfuðborgarbúa norður og lofa nóg af bílastæðum „Margir staðir og margir sakborningar“ Rannsakar geimveður fyrir Bandaríkjaher „Er ekki alltaf gerlegt við þessar kringumstæður“ Viðreisn opinberar listann í Kópavogi Tveir í varðhaldi vegna hópárásar í miðbæ Plóma mjólkar mest allra kúa og setti Íslandsmet Þessi leiða Viðreisn í Garðabæ Kynnir hvenær þjóðaratkvæðagreiðsla um viðræður við ESB fer fram Þau skipa lista Viðreisnar í Reykjavík Ráðist var á ungmenni í strætóskýli Íslendingar á flótta, nýr listi og fegrunaraðgerðir karla Óþolandi tafir vegna ágreinings við landeigendur heyri sögunni til Bein útsending: Kynna lista Viðreisnar borginni „Enginn meira hrelldur en ég þegar rödd Eiríks hljómaði á línunni“ Sjá meira