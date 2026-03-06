Rafmagnslaust er í Þorlákshöfn vegna útleysingar í Selfosslínu 3 milli Selfoss og Þorlákshafnar. Talið er að eldingu hafið lostið niður í línuna. Bilun í tengivirki vegna eldingarinnar veldur því að rafmagnsleysið mun vara lengur en búist var við.
Þetta segir Steinunn Þorsteinsdóttir, upplýsingafulltrúi Landsnets, í samtali við Vísi. Á vef Landsnets segir að línan sé komin í rekstur og rafmagn komið í tengivirki Landsnets í Þorlákshöfn.
Í uppfærslu á vef Landsnets segir að eftir skoðun í tengivirki Landsnets í Þorlákshöfn hafi fundist bilun í kerfi RARIK, sem framlengi rafmagnsleysi. Mannskapur frá RARIK sé á leið í stöð til að kanna aðstæður.
Fyrir hádegi gaf Landsnet út veðurviðvörun. „Með hvössum vindi og órólegu veðri er hætt við niðurslætti eldinga suðaustanlands í dag frá um kl. 15 og fram á kvöld. Eins suðvestan- og vestanlands samfara hvössum éljum frá því í fyrramálið (laugardag) og fram undir kvöld. Éljunum fylgir selta og áraun á opin tengivirki á morgun suðvestan- og vestanlands, m.a. á Brennimel.“
Fréttin hefur verið uppfærð.