Methiti í hafinu við Ísland vísbending um stærri breytingar Kjartan Kjartansson skrifar 6. mars 2026 09:28 Vísindamenn Hafró mældu hita og seltu sjávar á hundrað föstum mælistöðvum í kringum landið í árlegum vetrarleiðangri sem lauk 17. febrúar. Hafrannsóknastofnun Hlýindi í hafinu víða í kringum Ísland í febrúar voru þau mestu frá upphafi mælinga Hafrannsóknastofnunar. Vísbendingar eru um að hringrás sem flytur hlýjan sjó til norðurs hafi styrkst en óvissa ríkir enn um framtíð hennar í hlýnandi heimi. Frá því að Hafrannsóknastofnun hóf að mæla sjávarhita í kringum landið að vetri árið 1970 hefur hann ekki mælst hærri á Selvogsbanka suðvestur af landi en þegar vísindamenn stofnunarinnar mældu hann á fyrri helmingi febrúar. Hann reyndist þá 8,55 gráður. Hiti (rautt) og selta (blátt) í hafinu á Selvogsbanka 5 frá 1970. Sjórinn þar hefur aldrei verið svo heitur á þessum árstíma frá því að Hafró hóf vetrarleiðangra sína fyrir að nálgast sex áratugum.Hafrannsóknastofnun Á Stokksnesi suðaustur af landinu var hiti og selta sjávarins nærri metgildum. Norðan við landið, þar sem kaldari sjór er ríkjandi, mældist einnig methiti, fimm gráður á mælistöð við Siglunes. Almennt var hitastig í efstu tvö hundruð metrum sjávarins hærra en langtímameðaltalið á þessum árstíma. Mikill breytileiki er í hafinu í kringum Ísland á milli ára en almennt hefur það hlýnað frá 1970, að því er segir í tilkynningu Hafró. Ferskari sjór fyrir norðan landið Selta mældist einnig há í hafinu þar sem Atlantssjór sem á uppruna langt suður í Atlantshafi er ríkjandi. Hlýr sjór er almennt saltari en kaldari þar sem uppgufun frá yfirborðinu er meiri eftir því sem sjórinn er hlýrri. Á sama tíma hefur selta í ystu mælingarstöðvum Hafró í Grænlandssundi, þar sem Austur-Grænlandsstraumurinn flytur hrollkaldan sjó úr Norður-Íshafinu, ekki mælst lægri í vetrarleiðöngrum síðustu 56 árin. Sjórinn var einnig kaldari en meðallagið. Vísindamenn Hafró tengja þetta við bráðun íss í Austur-Grænlandsstraumnum sem veitir miklu magni ferskvatns út í hafið. Vísbending um aukinn varmaflutning til norðurs Mikið hefur verið rætt um mögulega veikingu og jafnvel hrun svonefndrar veltihringrásar Atlantshafsins (AMOC), sem flytur hlýsjó suður úr höfum norður á bóginn, vegna hnattrænnar hlýnunar. Vísindamenn telja það nú í auknum mæli ekki lengur fjarlægan möguleika. Stöðvaðist veltihringrásin hefði það gríðarleg áhrif á veðurfar við norðanvert Atlantshaf, þar á meðal á Íslandi. Þar gæti snöggkólnað á sama tíma og aðrir hlutar jarðar héldu áfram að hitna vegna aukinna gróðurhúsaáhrifa sem stafa frá losun manna á gróðurhúsalofttegundum. Vetrarleiðangur Hafró gaf vísbendingar um að hringrásin væri að styrkjast, að minnsta kosti tímabundið. Mikið frávik í hita og seltu benti til aukins varmaflutnings til norðurs í hafinu. Hærri hiti í sjónum sunnan við Ísland samræmist því að Atlantssjórinn endurheimti nú fyrri styrk eftir tímabil sem einkenndist af lágum hita og seltu sem náði lágmarki sínu árið 2017. Bent er á að meðallofthiti á Íslandi hafi aldrei mælst hærri en í fyrra og var janúarmánuður einnig yfir meðaltali. Sjávarhiti hefur mikil áhrif á lofthita yfir landinu. Ein mæling dugar þó ekki til þess að meta stöðu AMOC. Hafró segir frekari rannsókna þörf yfir lengra tímabil. Vísindi Hafið Loftslagsmál Hafrannsóknastofnun Tengdar fréttir Stöðugleiki norðlægrar hringrásar skammgóður vermir fyrir Ísland Ísland gæti orðið fyrir miklum áhrifum af veikingu lykilhringrásar í hafinu af völdum hnattrænnar hlýnunar jafnvel þó að nyrsti hluti hennar héldist stöðugur líkt og ný rannsókn gefur vísbendingar um. 