Ákvörðun um áframhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið verður lögð í hendur þjóðarinnar í lok sumars. Búast má við átökum um málið í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu en það mun koma til kasta Alþingis strax eftir helgi. Birgir Olgeirsson fréttamaður fer ítarlega yfir málið í kvöldfréttum klukkan 18:30 og ræðir við þingmenn stjórnarandstöðunnar í beinni útsendingu.
Við förum yfir stöðu mála í Miðausturlöndum, en forseti Bandaríkjanna krefst nú tafarlausrar uppgjafar klerkastjórnarinnar í Íran.Við skoðum heim menningar á Íslandi, en starfandi listamönnum hefur fækkað umtalsvert hér á landi á síðustu tveimur árum. Svo virðist sem flótti sé úr ýmsum greinum. Tómas Arnar rýnir í málið.Þá heimsækjum við endurvinnslustöð Sorpu, en þar hafa verið teknir upp bílnúmeralesarar. Neytendafrétt, sem okkar maður Oddur Ævar skoðar. Þá bregður Magnús Hlynur sér einnig í heimsókn í Selfosskirkju sem fagnar 70 ára afmæli í þessum mánuði.Við lítum líka við hjá markaðsfólki, því í dag er Ímark-dagurinn og förum yfir það helsta í sportinu, meðal annars að nú er útlit fyrir að Íran segi sig úr heimsmeistaramóti karla í fótbolta í sumar sökum árása Bandaríkjanna og Ísraels.