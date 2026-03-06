Bjarki lætur staðar numið í Dalabyggð Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 6. mars 2026 13:02 Bjarki Þorsteinsson fer yfir fjögur ár í starfi sveitarstjóra í ítarlegri færslu á Facebook. Vísir/Magnús Hlynur Bjarki Þorsteinsson sveitarstjóri Dalabyggðar hefur ákveðið að sækjast ekki eftir endurráðningu og mun láta af störfum þegar samningur hans rennur út eftir sveitarstjórnarkosningar. Hann segist tilkynna ákvörðunina tímanlega svo frambjóðendur til sveitarstjórnar viti að staðan verði laus að kosningum loknum. Hann nefnir enga sérstaka ástæðu fyrir kaflaskilunum og útilokar ekki störf á sama vettvangi annars staðar. Þetta kemur fram í færslu Bjarka á Facebook. „Ákvörðun mín um að gefa ekki kost á mér áfram í starf sveitarstjóra í Dalabyggð er tekin að vel ígrunduðu máli. Það hefur verið mér bæði heiður og ánægja að gegna starfinu frá því ég tók við því 1. ágúst 2022. Starfið hefur verið allt í senn - skemmtilegt, fjölbreytt, lærdómsríkt og krefjandi og ég er þakklátur fyrir það traust sem mér hefur verið sýnt af kjörnum fulltrúum, góðu starfsfólki sveitarfélagsins og íbúum,“ segir Bjarki. Framtíðin sé óljós en hann sé opinn fyrir ýmiss konar spennandi áskorunum á borð við þá að taka við sem sveitarstjóri Dalabyggðar sumarið 2022. „Ég hef mikinn áhuga á sveitarstjórnarmálum og hef notið þess að starfa innan þess geira nú sem fyrr. Ef spennandi tækifæri gefst á þeim vettvangi mun ég skoða það af alvöru að halda áfram að stússast í sveitarstjórnarmálum og þá á þessum sama grundvelli og síðan árið 2022, ferli mínum sem kjörinn fulltrúi á sveitarstjórnarstiginu er lokið.“ Dalabyggð Vistaskipti Mest lesið Eyjólfur færir klukkuna aftur Innlent Telja líklegt að þeir hafi drepið írönsku skólastúlkurnar Erlent Vegfarandi á sjúkrahús og Kringlumýrarbraut lokað eftir þriggja bíla árekstur Innlent Bein útsending: Kynna tillögu um þjóðaratkvæðagreiðslu Innlent Þjóðaratkvæðagreiðslan fer fram 29. ágúst Innlent Bandaríkjamenn heimila Indverjum að kaupa olíu frá Rússlandi Erlent Síminn búinn að glamra í fjóra áratugi Innlent „Margir staðir og margir sakborningar“ Innlent „Brýn nauðsyn“ geti kallað á rof þagnarskyldu heilbrigðisstarfsfólks Innlent Methiti í hafinu við Ísland vísbending um stærri breytingar Innlent Fleiri fréttir Þyrlan á vettvangi umferðarslyss við Munaðarnes Bein útsending: Staða loftlagsrannsókna á Íslandi Þjóðaratkvæðagreiðslan fer fram 29. ágúst Kynna þjóðaratkvæði um framhald viðræðna Bein útsending: Kynna tillögu um þjóðaratkvæðagreiðslu Methiti í hafinu við Ísland vísbending um stærri breytingar Kynna tillöguna um þjóðaratkvæðagreiðsluna klukkan 11:30 „Brýn nauðsyn“ geti kallað á rof þagnarskyldu heilbrigðisstarfsfólks Bein útsending: Staða mæðra á vinnumarkaði Síminn búinn að glamra í fjóra áratugi Kýldi í rúðu leigubifreiðar og kastaði í hana flösku Algengasta tegundin sem skráð hefur verið á Íslandi Vegfarandi á sjúkrahús og Kringlumýrarbraut lokað eftir þriggja bíla árekstur Eyjólfur færir klukkuna aftur Vilja lokka höfuðborgarbúa norður og lofa nóg af bílastæðum „Margir staðir og margir sakborningar“ Rannsakar geimveður fyrir Bandaríkjaher „Er ekki alltaf gerlegt við þessar kringumstæður“ Viðreisn opinberar listann í Kópavogi Tveir í varðhaldi vegna hópárásar í miðbæ Plóma mjólkar mest allra kúa og setti Íslandsmet Þessi leiða Viðreisn í Garðabæ Kynnir hvenær þjóðaratkvæðagreiðsla um viðræður við ESB fer fram Þau skipa lista Viðreisnar í Reykjavík Ráðist var á ungmenni í strætóskýli Íslendingar á flótta, nýr listi og fegrunaraðgerðir karla Óþolandi tafir vegna ágreinings við landeigendur heyri sögunni til Bein útsending: Kynna lista Viðreisnar borginni „Enginn meira hrelldur en ég þegar rödd Eiríks hljómaði á línunni“ Dómur barnaníðingsins Brynjars staðfestur Sjá meira