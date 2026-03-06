Innlent

Bjarki lætur staðar numið í Dalabyggð

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Bjarki Þorsteinsson fer yfir fjögur ár í starfi sveitarstjóra í ítarlegri færslu á Facebook.
Bjarki Þorsteinsson fer yfir fjögur ár í starfi sveitarstjóra í ítarlegri færslu á Facebook. Vísir/Magnús Hlynur

Bjarki Þorsteinsson sveitarstjóri Dalabyggðar hefur ákveðið að sækjast ekki eftir endurráðningu og mun láta af störfum þegar samningur hans rennur út eftir sveitarstjórnarkosningar. Hann segist tilkynna ákvörðunina tímanlega svo frambjóðendur til sveitarstjórnar viti að staðan verði laus að kosningum loknum. Hann nefnir enga sérstaka ástæðu fyrir kaflaskilunum og útilokar ekki störf á sama vettvangi annars staðar.

Þetta kemur fram í færslu Bjarka á Facebook. 

„Ákvörðun mín um að gefa ekki kost á mér áfram í starf sveitarstjóra í Dalabyggð er tekin að vel ígrunduðu máli. Það hefur verið mér bæði heiður og ánægja að gegna starfinu frá því ég tók við því 1. ágúst 2022. Starfið hefur verið allt í senn - skemmtilegt, fjölbreytt, lærdómsríkt og krefjandi og ég er þakklátur fyrir það traust sem mér hefur verið sýnt af kjörnum fulltrúum, góðu starfsfólki sveitarfélagsins og íbúum,“ segir Bjarki.

Framtíðin sé óljós en hann sé opinn fyrir ýmiss konar spennandi áskorunum á borð við þá að taka við sem sveitarstjóri Dalabyggðar sumarið 2022.

„Ég hef mikinn áhuga á sveitarstjórnarmálum og hef notið þess að starfa innan þess geira nú sem fyrr. Ef spennandi tækifæri gefst á þeim vettvangi mun ég skoða það af alvöru að halda áfram að stússast í sveitarstjórnarmálum og þá á þessum sama grundvelli og síðan árið 2022, ferli mínum sem kjörinn fulltrúi á sveitarstjórnarstiginu er lokið.“

Dalabyggð Vistaskipti

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið