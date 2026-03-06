Í tilefni af alþjóðlegum baráttudegi kvenna 8. mars stendur BHM fyrir morgunverðarfundi um stöðu mæðra á vinnumarkaði. Fundurinn verður haldinn í Norræna húsinu föstudaginn 6. mars kl. 8:30–10:30.
Á fundinum verður leitast við að varpa ljósi á stöðu mæðra á vinnumarkaði, áhrif barneigna á tekjur þeirra og lífeyri og hvernig umönnunarbilið er að meiri hluta til brúað af mæðrum.
„Þrátt fyrir að jafnrétti mælist mikið á Íslandi í alþjóðlegum samanburði eru áhrif barneigna á stöðu kynjanna á vinnumarkaði enn misjöfn. Rannsóknir sýna að umönnun og ólaunuð heimilisstörf dreifast ekki jafnt milli foreldra, og hafa konur yfirleitt meiri ábyrgð á þessum verkefnum. Þetta hefur bein áhrif á þátttöku þeirra á vinnumarkaði, tækifæri til framgangs í störfum og launaþróun til lengri tíma,“ segir í tilkynningu um fundinn.
„Opinber stefnumótun — allt frá fæðingarorlofi til þjónustu við fjölskyldur og skipulags vinnustaða — mótar í raun þann ramma sem foreldrar lifa innan. Í dag aðlaga mæður þátttöku sína á vinnumarkaði fjölskyldulífinu í mun meira mæli en feður. Þess vegna er þörf á að ræða möguleikana og tækifærin sem við höfum til að brúa umönnunarbilið. Með samtakamætti hins opinbera og aðila vinnumarkaðarins má lagfæra stöðuna öllu samfélaginu í hag.“
Ný greining BHM.
Dagskrá:
8:30 – Hús opnar - morgunverður.
9:00 – Opnunarávarp: Kolbrún Halldórsdóttir, formaður BHM
9:15 – Sigrún Brynjarsdóttir, hagfræðingur BHM. Fjallar um stöðu kvenna á vinnumarkaði – helstu tölur og dæmi sem varpa ljósi á stöðuna
9:30 – Sunna Símonardóttir, formaður Jafnréttisnefndar BHM og lektor við Háskólann á Akureyri. Fjallar um umönnunarbilið og áhrif þess á vinnumarkaðsstöðu foreldra.
9:45 – Guðný Björk Eydal, prófessor við Háskóla Íslands. Fjallar um fæðingarorlofskerfið, þróun þess, breytingar á lögum og árangur – og tengir við stöðu kvenna á vinnumarkaði.
10:00 – Pallborðsumræður
- Fundarstjóri: Kolbrún Halldórsdóttir, formaður BHM
- Sanna Magdalena Mörtudóttir, forseti borgarstjórnar Reykjavíkur
- Helga Björg Ragnarsdóttir, framkvæmdastýra Jafnlaunastofu
- Henný Hinz, aðstoðarframkvæmdastjóri ASÍ og formaður aðgerðahópsins Brúum umönnunarbilið