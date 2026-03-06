Mál Margrétar flutt á ný vegna dráttar Árni Sæberg skrifar 6. mars 2026 13:07 Margrét Friðriksdóttir í Héraðsdómi Reykjaness þegar aðalmeðferð fór fram í máli hennar. Vísir/Bjarni Mál Lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu á hendur Margréti McArthur Friðriksdóttur verður flutt munnlega á ný klukkan 14. Ástæðan er sú að ekki tókst að kveða upp dóm í málinu innan fjögurra vikna frá málflutningi, líkt og kveðið er á um í lögum um meðferð sakamála. Aðalmeðferð í meiðyrðamáli ákæruvaldsins gegn Margréti Friðriksdóttur fór fram sextánda janúar og dómsuppkvaðningu var frestað þrisvar vegna veikinda dómar. Málið varðar ætluð meiðyrði Margrétar í garð Barböru Björnsdóttur héraðsdómara. Lög um meðferð sakamála gera ráð fyrir að dómur sé kveðinn upp innan fjögurra vikna frá því að það var dómtekið nema dómari og málsaðilar telji það óþarft. Það taldi Margrét ekki og því varð dómurinn að verða við kröfu hennar um endurtekinn munnlegan málflutning. Margrét krafðist þess einnig að fá að leiða vitni fyrir dóminn á ný og bæta einu vitni við. Ekki er reiknað með því að vitni komi fyrir dóminn í dag. Það mun vera héraðsdómarinn Sigríður Hjaltested sem Margrét vill leiða fyrir dóm sem vitni en áðurnefnd Barbara hélt því fram í aðalmeðferð málsins að Sigríður hefði lagt sig í einelti um áratugaskeið og komið af stað orðrómi um ætlað ástarsamband hennar og annars dómara. Dómsmál Tengdar fréttir Málið verði flutt upp á nýtt með nýju vitni Margrét Friðriksdóttir og verjandi hennar Hilmar Garðar Þorsteinsson hafa krafist þess að mál gegn henni vegna ummæla um héraðsdómara verði endurflutt. Dómsuppkvaðningu hefur ítrekað verið frestað umfram þann tímaramma sem lög gera ráð fyrir. 18. febrúar 2026 18:32 Mest lesið Eyjólfur færir klukkuna aftur Innlent Telja líklegt að þeir hafi drepið írönsku skólastúlkurnar Erlent Vegfarandi á sjúkrahús og Kringlumýrarbraut lokað eftir þriggja bíla árekstur Innlent Bein útsending: Kynna tillögu um þjóðaratkvæðagreiðslu Innlent Þjóðaratkvæðagreiðslan fer fram 29. ágúst Innlent Bandaríkjamenn heimila Indverjum að kaupa olíu frá Rússlandi Erlent Síminn búinn að glamra í fjóra áratugi Innlent „Margir staðir og margir sakborningar“ Innlent „Brýn nauðsyn“ geti kallað á rof þagnarskyldu heilbrigðisstarfsfólks Innlent Methiti í hafinu við Ísland vísbending um stærri breytingar Innlent Fleiri fréttir Ísland í sterkari stöðu en áður fyrir aðildarviðræður Alvarlegt umferðarslys við Munaðarnes Bein útsending: Staða loftlagsrannsókna á Íslandi Þjóðaratkvæðagreiðslan fer fram 29. ágúst Kynna þjóðaratkvæði um framhald viðræðna Bein útsending: Kynna tillögu um þjóðaratkvæðagreiðslu Methiti í hafinu við Ísland vísbending um stærri breytingar Kynna tillöguna um þjóðaratkvæðagreiðsluna klukkan 11:30 „Brýn nauðsyn“ geti kallað á rof þagnarskyldu heilbrigðisstarfsfólks Bein útsending: Staða mæðra á vinnumarkaði Síminn búinn að glamra í fjóra áratugi Kýldi í rúðu leigubifreiðar og kastaði í hana flösku Algengasta tegundin sem skráð hefur verið á Íslandi Vegfarandi á sjúkrahús og Kringlumýrarbraut lokað eftir þriggja bíla árekstur Eyjólfur færir klukkuna aftur Vilja lokka höfuðborgarbúa norður og lofa nóg af bílastæðum „Margir staðir og margir sakborningar“ Rannsakar geimveður fyrir Bandaríkjaher „Er ekki alltaf gerlegt við þessar kringumstæður“ Viðreisn opinberar listann í Kópavogi Tveir í varðhaldi vegna hópárásar í miðbæ Plóma mjólkar mest allra kúa og setti Íslandsmet Þessi leiða Viðreisn í Garðabæ Kynnir hvenær þjóðaratkvæðagreiðsla um viðræður við ESB fer fram Þau skipa lista Viðreisnar í Reykjavík Ráðist var á ungmenni í strætóskýli Íslendingar á flótta, nýr listi og fegrunaraðgerðir karla Óþolandi tafir vegna ágreinings við landeigendur heyri sögunni til Bein útsending: Kynna lista Viðreisnar borginni „Enginn meira hrelldur en ég þegar rödd Eiríks hljómaði á línunni“ Sjá meira