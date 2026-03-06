Innlent

Mál Margrétar flutt á ný vegna dráttar

Árni Sæberg skrifar
Margrét Friðriksdóttir í Héraðsdómi Reykjaness þegar aðalmeðferð fór fram í máli hennar.
Margrét Friðriksdóttir í Héraðsdómi Reykjaness þegar aðalmeðferð fór fram í máli hennar. Vísir/Bjarni

Mál Lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu á hendur Margréti McArthur Friðriksdóttur verður flutt munnlega á ný klukkan 14. Ástæðan er sú að ekki tókst að kveða upp dóm í málinu innan fjögurra vikna frá málflutningi, líkt og kveðið er á um í lögum um meðferð sakamála.

Aðalmeðferð í meiðyrðamáli ákæruvaldsins gegn Margréti Friðriksdóttur fór fram sextánda janúar og dómsuppkvaðningu var frestað þrisvar vegna veikinda dómar. Málið varðar ætluð meiðyrði Margrétar í garð Barböru Björnsdóttur héraðsdómara.

Lög um meðferð sakamála gera ráð fyrir að dómur sé kveðinn upp innan fjögurra vikna frá því að það var dómtekið nema dómari og málsaðilar telji það óþarft. Það taldi Margrét ekki og því varð dómurinn að verða við kröfu hennar um endurtekinn munnlegan málflutning. Margrét krafðist þess einnig að fá að leiða vitni fyrir dóminn á ný og bæta einu vitni við. Ekki er reiknað með því að vitni komi fyrir dóminn í dag.

Það mun vera héraðsdómarinn Sigríður Hjaltested sem Margrét vill leiða fyrir dóm sem vitni en áðurnefnd Barbara hélt því fram í aðalmeðferð málsins að Sigríður hefði lagt sig í einelti um áratugaskeið og komið af stað orðrómi um ætlað ástarsamband hennar og annars dómara.

Dómsmál

Tengdar fréttir

Málið verði flutt upp á nýtt með nýju vitni

Margrét Friðriksdóttir og verjandi hennar Hilmar Garðar Þorsteinsson hafa krafist þess að mál gegn henni vegna ummæla um héraðsdómara verði endurflutt. Dómsuppkvaðningu hefur ítrekað verið frestað umfram þann tímaramma sem lög gera ráð fyrir.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið