Formaður Landverndar telur áform umhverfisráðherra um að rýmka heimildir til eignarnáms fyrir þjóðhagslega mikilvægar framkvæmdir til þess gert að grafa undan náttúruvernd og réttindum landeigenda. Hún sakar ríkisstjórnina um að vaða áfram með æðibunugangi.
Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, tilkynnti í gær á þingi Samtaka iðnaðarins áform um að breyta lögum með það fyrir stafni að landeigendur geti ekki komið í veg fyrir þjóðhagslega mikilvægar framkvæmdir með því að neita framkvæmdaaðilum um leyfi.
Hann sagði það óviðunandi og óþolandi að mikilvægar framkvæmdir tefjist um mörg ár vegna langvarandi ágreinings við landeigendur. Þess í stað verði heimild til eignarnáms rýmkuð. Jóhann vísaði til að mynda til tafa á framkvæmdum við Hvammsvirkjun.
Þorgerður María Þorbjarnardóttir, formaður Landverndar, geldur varhug við áformunum.
„Mér finnst þessi áform sýna mjög vel þá stefnu að keyra eigi áfram framkvæmdir, jafnvel óafturkræfar, með valdi. Það hefur verið haft eftir ráðherra að of mikið samráð geti hægt um of á framkvæmdunum og þarna á líka að sýna landeigendum að þeir eiga yfir sér valdbeitingu ef ekki nást sættir.“
Þróunin sé alvarleg að hennar mati og telur hún hættu steðja að náttúruvernd og samfélagslegri sátt. Óhóflega sé gengið á réttindi landeigenda og grafið undan samningsstöðu þeirra.
„Það er bara alveg ljóst að farið verði af stað með framkvæmdir ef ekki er búið að ná sáttum. Orðræðan í kringum þetta er ekki traustvekjandi. Mér þykir að það sé verið að vaða áfram með æðibunugangi sem hefur verið einkennandi fyrir þessa ríkisstjórn í þessum málum.“
Hún bendir á að auðvitað þurfi að bíða eftir því að sjá hvernig þetta verður útfært í væntanlegu frumvarpi.
„Auðvitað viljum við öll að það séu byggðar upp línur og Landvernd hefur verið mjög jákvæð í garð uppbyggingar flutningskerfisins. Að sama skapi held ég að það sé mjög varhugavert að vaða áfram með valdi. Ég held að það muni ekki gefa góða raun því ósætti getur kraumað og valdið meiri mótstöðu.“