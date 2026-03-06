Jakob Bjarnar, Kjartan og Sunna tilnefnd til blaðamannaverðlauna Árni Sæberg skrifar 6. mars 2026 13:55 Jakob Bjarnar, Kjartan og Sunna eru tilnefnd. Vísir Dómnefnd Blaðamannaverðlaunanna hefur tilkynnt um þau sem sköruðu fram úr í faginu á síðasta ári og hljóta tilnefningu til verðlauna fyrir vinnu sína. Þrír blaðamenn Sýnar hlutu tilnefningu að þessu sinni. Veitt eru verðlaun í fjórum flokkum og er þrennt tilnefnt í hverjum flokki. Verðlaunaafhending fer fram í Hafnarhúsi við Tryggvagötu í Reykjavík, föstudaginn 13. mars 2026, klukkan 18:00. Tilnefningarnar og rökstuðningur fyrir þeim eru sem hér segir: Viðtal ársins 2025 Ingibjörg Dögg Kjartansdóttir, Heimildin Fyrir viðtal við Höllu Tómasdóttur, forseta Íslands. Ingibjörg Dögg fylgir Höllu í lífi og starfi um nokkurra daga skeið og gefur það lesandanum nýja og áhugaverða sýn á forsetann Höllu og konuna á bak við embættið. Halla greinir frá sársaukafullri reynslu í barnæsku og kynferðisofbeldi sem hefur markað líf hennar. Í viðtalinu felast mikilvæg skilaboð frá Höllu til þolenda um að kynferðisofbeldi þurfi ekki að skilgreina þá um ókomna tíð. Jakob Bjarnar Grétarsson, Sýn Fyrir viðtal á Vísir.is við Friðrik Ólafsson, stórmeistara í skák, í tilefni 90 ára afmælis hans. Jakob ávinnur sér traust þessa hlédræga og hógværa manns og úr verður skemmtilegt og fróðlegt viðtal þar sem Friðrik rekur lífshlaup sitt, viðurkennir að hafa verið undrabarn í skák, segir frá sambandi sínu við Bobby Fischer og ræðir breytingar sem hafa orðið á skákíþróttinni. Viðtalið er fallegur og fróðlegur minnisvarði um glæstan feril þessa merka skákmanns. Sunna Sæmundsdóttir, Sýn Fyrir viðtal í Kompás við Birgi Karl Óskarsson og Iðunni Eiríksdóttur, foreldra Bryndísar Klöru sem lést eftir stunguárás á menningarnótt 2024. Birgir og Iðunn deila sögu sinni og harmi á erfiðustu stundu lífs síns. Þau draga ekkert undan í frásögn af atburðum hinnar örlagaríku nætur en á sama tíma veita þau þjóðinni innsýn í fallegt lífshlaup Bryndísar Klöru. Viðtalið er áhrifamikið og stuðlaði að umræðum og aðgerðum sem beinast að því að vinna að öryggi og velferð ungmenna. Umfjöllun ársins 2025 Esther Jónsdóttir, Heimildin Fyrir lifandi og afar fræðandi umfjöllun um ferð hennar með hópi vísindamanna á einn afskekktasta stað landsins, Esjufjöll í Vatnajökli. Esther tekst einstaklega vel að hrífa lesendur með sér, veita innsýn og vekja áhuga á vísindalegum uppgötvunum og sérhæfðum smáatriðum um gróðurfar og áhrif loftslagsbreytinga á samspil jökla og náttúru. Kristín Sigurðardóttir og Ingvar Haukur Guðmundsson, Rúv Fyrir vandaða og yfirgripsmikla umfjöllun í Kveik um afleiðingar alvarlegrar e.coli matarsýkingar sem upp kom í leikskólanum Mánagarði í Reykjavík. Kristín fylgir málinu eftir af festu, varpar nýju ljósi á bæði ástæður og afleiðingar smitsins, talar við fjölda fólks, spyr óvæginna spurninga og sýnir áður óbirt myndbönd og ljósmyndir. Umfjöllunin er skýr, vel fram sett og nýtir kosti myndmiðilsins vel. Kristján Guðjónsson og Lóa Björk Björnsdóttir, Rúv Fyrir hlaðvarpsþáttaröðina Konungssinnar í Kísildal sem fjallar um uppruna þeirra hugmyndafræðilegu sviptinga sem nú eiga sér stað í Bandaríkjunum. Þættirnir eru fræðandi og afhjúpandi og ljóst að þáttastjórnendur hafa lagt í mikla heimildavinnu. Þetta margslungna og flókna umfjöllunarefni er sett fram í lifandi samtalsformi sem gerir efnið aðgengilegt og spennandi. Rannsóknarblaðamennska ársins 2025 Freyr Gígja Gunnarsson og Helgi Seljan, Rúv Fyrir umfjöllun í Speglinum um umfangsmikil viðskipti embættis ríkislögreglustjóra við ráðgjafafyrirtæki sem vann afar fjölbreytileg verkefni fyrir embættið og fékk háar upphæðir greiddar. Með mikilli upplýsingaöflun var dregin upp skýr mynd af málinu. Umfjöllunin varpaði ljósi á meðferð á opinberu fé hjá stórri ríkisstofnun og leiddi til atburðarásar sem endaði með því að ríkislögreglustjóri hætti störfum. Gunnar Gunnarsson og Viðar Guðjónsson, Austurglugginn og Morgunblaðið Fyrir umfjöllun um stöðu geðheilbrigðismála sem unnin var í samstarfi Morgunblaðsins og Austurgluggans og birtist á báðum. Upplýst var að maður sem banaði hjónum í Neskaupstað árið 2024 átti að vera í gæslu. Umfjöllunin beindi kastljósinu að stöðu geðheilbrigðisþjónustu á landsbyggðinni og leiddi til þess að yfirvöld ákváðu að fjölga úrræðum fyrir einstaklinga sem hvorki áttu heima í fangelsi né á hefðbundinni geðmeðferðarstofnun. Helgi Seljan og Árni Þór Theodórsson, Rúv Fyrir umfjöllun í Kveik um umfangsmiklar njósnaaðgerðir sem stóðu yfir vikum saman haustið 2012 að undirlagi Björgólfs Thors Björgólfssonar. Afhjúpað var hvernig fylgst var með fólki sem hugðist leita réttar síns gagnvart Björgólfi, það hlerað og elt af fyrrverandi og þáverandi lögreglumönnum. Umfjöllunin leiddi til athugunar eftirlitsnefndar um störf lögreglu, persónuverndar, dómsmálaráðherra og stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar á verklagi lögreglu. Blaðamannaverðlaun ársins 2025 Kjartan Kjartansson, Sýn Fyrir fréttaskýringar um loftslagsmál á Vísir.is. Flókin umfjöllunarefni skýrð á mannamáli án þess að afsláttur sé gefinn af fagmennsku. Kjartan hefur sýnt elju við öflun gagna og fylgt málum vel eftir. Hann afhjúpaði misskilning stjórnvalda á losunarmarkmiði Íslands í samstarfi við Evrópusambandið sem varð til þess að íslensk stjórnvöld þurftu að endurskoða markmið sín vegna Parísarsamningsins. Sólrún Lilja Ragnarsdóttir, Morgunblaðið Fyrir ítarlega umfjöllun á mbl.is um neyðarástand í málefnum barna í viðkvæmri stöðu. Sólrún Lilja hefur sýnt einstaka þrautseigju við að vekja athygli á þessum vanda með ítrekuðum afhjúpunum, viðamikilli umfjöllun og eftirfylgni með málum. Hún hefur krafið stjórnvöld svara og þannig stuðlað að löngu tímabærum breytingum í þessum viðkvæma málaflokki. Nokkrar greinar úr umfjöllun Sólrúnar Lilju: Börnin sem kerfið brást -Svona smygla börnin inn fíkniefnum -Það er galið að barnið mitt sé dáið Þóra Tómasdóttir, Rúv Fyrir fréttaskýringar í þættinum Þetta helst. Þóra er næm á fréttaefni sem öðrum sést yfir og beitir ríkulegri frásagnargáfu við framsetningu þess. Dæmi um þetta er saga írska fiðluleikarans Sean Bradley sem hvarf sporlaust frá Íslandi, hálfíslensku dragdrottningarinnar Heklínu sem fannst látin við dularfullar aðstæður í Lundúnum, Sofiu Kolesnikovu sem fannst látin á Selfossi og unglingsstúlku sem varð fyrir barðinu á ofbeldishópnum 764. Dómnefnd Blaðamannaverðlaunanna 2025 skipa Pálmi Jónasson (formaður), Arndís Þorgeirsdóttir, Brynhildur Ólafsdóttir og Steinunn Stefánsdóttir. 