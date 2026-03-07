Ætla að gefa leikinn frekar en að spila án stuðnings

Ekkert verður af leik milli Slask Wroclaw og Wisla Krakow í Póllandi í dag því gestaliðið ætlar að gefa leikinn, frekar en að spila án stuðningsmanna sinna í stúkunni.
Leikurinn átti að hefjast síðdegis í dag en forseti Wisla segir liðið ætla að halda sig heima. Ákvörðunin er tekin vegna þess að heimaliðið Slask bannaði stuðningsmönnum Wisla að mæta.
Heimaliðið hafði áhyggjur af öryggi annarra áhorfenda á svæðinu og segist vera í fullum rétti lagalega séð til að banna þeim að mæta. Gestaliðið er ósammála því en pólska knattspyrnusambandið hefur ekki úrskurðað í málinu.
„Við ákváðum að það væri áhættunnar virði að láta reyna á þetta, vonandi verður þetta kveikjan að stærra samtali í pólskum fótbolta. Það hefur ekkert gerst á þessu tímabili sem réttlætir bann.
Þetta er ekki ákveðið af pólska knattspyrnusambandinu og lögreglan hefur ekki að sagt að hún höndli ekki að hafa stuðningsmenn frá útiliðinu.
Við ákváðum að fórnin væri þess virði, meira virði en einn leikur. Við viljum breytingar. Fótbolti án áhorfenda á sér enga framtíð“ sagði talsmaður Wisla við The Athletic.