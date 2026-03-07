Útlit er fyrir að Íran segi sig úr heimsmeistaramóti karla í fótbolta í sumar sökum árása Bandaríkjanna og Ísraels. Það yrðu söguleg tíðindi og sagnfræðingur segir stöðuna geta orðið vandræðalega fyrir FIFA.
Tafarlaust hlé var gert á öllum fótboltakeppnum í Íran og víðar í Asíu eftir árás Bandaríkjanna og Ísraels á landið síðustu helgi. Strax vöknuðu spurningar um það hvort Íran sendi landslið sitt til keppni á HM í öðru árásarríkjanna en Íran átti fyrir höndum leiki í Bandaríkjunum á HM í sumar.
Það yrði sögulegt að Íran drægi sig úr keppni en stríðsátök hafa áður haft áhrif, til að mynda á landslið Austurríkis fyrir HM 1938, eftir innrás Þjóðverja.
„Frægasta dæmið um það hvernig stríð hafi áhrif var fyrir HM í Frakklandi 1938. Þar var eitt allra sigurstranglegasta liðið Austurríki. Áður en kom að úrslitakeppninni var Austurríki innlimað í Þýskaland. Í kjölfarið ákvað Hitler að sameina landsliðin og niðurstaðan varð lið sem var slakara heldur en Austurríki og Þýskaland höfðu verið í sitthvoru lagi,“ segir Stefán Pálsson, sagnfræðingur og HM sérfræðingur í Sportpakkanum á Sýn.
Á árum Falklandseyjastríðsins voru einnig erjur um þátttöku Englands og Argentínu árið 1982.
„Ef við förum nær okkur í tíma væri helsta samsvörunin í Falklandseyjastríðinu. Bretar urðu mjög reiðir þegar Argentínumönnum var ekki vísað af HM á Spáni. Margaret Thatcher íhugaði að banna enska landsliðinu að mæta og keppa, þangað til einhver útskýrði fyrir henni að þá væri hún endanlega búin að þurrka út öll atkvæði sem hún hafði haft frá verkalýðsstéttinni í landinu,“
„En yfirvöld hjá FIFA tryggðu það í rauninni að það gæti ekki til þess komið að Argentína og England myndu mætast í keppninni,“ segir Stefán.
Möguleg lausn sé að færa leiki Írans frá Bandaríkjunum en þá flækist staðan þegar lengra í mótið er komið og ljóst að Íran myndi spila þar í landi færi liðið áfram. Stefán bendir einnig á að miklar líkur séu á því að liðin hreinlega mætist, taki þau þátt.
„Þetta er mjög sérstakt og auðvelda lausnin fyrir FIFA væri að nýta sér það að það eru fleiri gestgjafaþjóðir. Það væri kannski ekkert stórmál að færa þessa tvo leiki íranska landsliðsins sem eiga að fara fram í Bandaríkjunum til Kanada eða jafnvel til Mexíkó,“ segir Stefán og bætir við:
„En það sem flækir málin pínulítið er að ef Íran og Bandaríkin, að því gefnu að bæði lið taka þátt, lenda í öðru sæti í sínum riðli, sem er ekki ólíkleg niðurstaða miðað við styrkleika liðanna, þá myndu þau mætast. Þá yrði fjandinn laus.“
Flókin staða stendur nú frammi fyrir Gianni Infantino forseta, sem og öðrum stjórnendum FIFA. Rússland er til að mynda enn í banni frá fótbolta vegna innrásar í Úkraínu, en á móti hafa Ísraelar fengið að keppa án takmarkana þrátt fyrir framgang þeirra á Gaza-svæðinu.
Allt bendir til þess að Íran taki ekki þátt sökum árása Bandaríkjanna en sérstök staða er uppi þar sem innrásarþjóðin er þá í raun að taka fórnarlamb árásarinnar úr leik.
„Við skulum alveg gera okkur grein fyrir því að Infantino sem er búinn að veita Trump friðarverðlaun er ekki að fara að gera FIFA gjaldþrota og sjálfan sig að pólitískum útlaga með því að svipta Bandaríkin heimsmeistaramótinu. Við getum alveg gleymt því,“
„Það verður hins vegar mjög vandræðalegt fyrir FIFA ef sambandið þarf að refsa landi sem er ráðist inn í með því að reka það úr keppni. Ég er viss það að á þeim bænum eru menn biðjandi til æðri máttarvalda að Íranar leysi þá úr snörunni og taki þá ákvörðun sjálfir að mæta ekki til leiks,“ segir Stefán.
Fleira kemur fram í viðtalinu sem má sjá í heild í spilaranum að neðan.