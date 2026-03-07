Utan vallar: Græðgi undir hatti heilsu

Alþjóðaknattspyrnusambandið, FIFA, tók í fyrradag sögulega ákvörðun í aðdraganda komandi heimsmeistaramóts í fótbolta. Hætt er við að breytingin hafi afgerandi áhrif á sífellt peningavæddari fótbolta, á kostnað leiksins sjálfs.
Það er afskaplega margt sem má rita um komandi heimsmeistaramót. Skrifa má um furðulegt samband Bandaríkjaforseta og forseta FIFA og þær sérkennilegu birtingarmyndir sem það tekur, spillingu í knattspyrnusambandinu og að þjóð neyðist að líkindum til að hætta keppni sökum þess að gestgjafinn hóf hernað gegn henni.
Ef við höldum okkur hins vegar við það sem gerist innan vallar og íþróttina sjálfa, tók FIFA ákvörðun í gær sem gæti breytt fótboltanum til frambúðar, þyki hún heppnast vel á meðal gráðugra toppa í boltanum, með fulltrúa rétthafa sjónvarpsútsendinga sér við hlið.
Líkt og fjallað var um á Vísi í fyrrakvöld munu verða þriggja mínútna vatnspásur í hvorum hálfleik í öllum leikjum heimsmeistaramótsins. Burtséð frá aðstæðum, veðri, landi eða tímasetningu leiks.
Með þessu segist FIFA vera að bregðast við hættu á ofsahita, sem hafði sitt að segja á heimsmeistaramóti félagsliða sem fram fór í Bandaríkjunum síðasta sumar. Þar þurfti iðulega að stöðva leiki, leikmenn glímdu við háan hita í fjölmörgum leikjum og athygli vakti þegar Borussia Dortmund brá á það ráð að láta varamenn liðsins sitja inni í klefa meðan á leik stóð, til að verjast hitanum.
Á yfirborðinu gæti það því verið sniðugt að gera þessar pásur. Að menn geti hvílt sig um stund og fengið sér vatn.
Út frá rétthöfum geti þeir þá einnig gert ráð fyrir að leikirnir taki tiltekinn tíma – það sé ekki breytilegt. Pásurnar verði á öllum leikjum og gera megi ráð fyrir lengd leiksins í uppsetningu á dagskrá.
Samhliða þessu opinberaði FIFA hins vegar að rétthafarnir – sjónvarpsstöðvarnar sem sýna frá mótinu í sumar – hafi heimild til að varpa út auglýsingum á meðan pásunum stendur.
Auka sex mínútur af auglýsingum á öllum 104 leikjum heimsmeistaramótsins. Það munar um minna.
Þar liggur hundurinn augljóslega grafinn. Stoppin eru ekki hugsuð fyrir leikmenn heldur fyrir gróðavélar fótboltans.
Enda hefur lengi tíðkast og ákvæði verið í reglugerð árum saman um að taka megi vatnspásur vegna heilsu leikmanna í miklum hita. Sé hiti yfir ákveðnu marki og kalli aðstæður á það mun dómari bjóða upp á stutta pásu í hvorum hálfleik fyrir sig.
FIFA hallar sér hins vegar nú í átt að bandaríska módelinu. NFL og NBA hafa árum saman troðið auglýsingum inn í stopp á leikjum til að hámarka tekjur. Það er að mörgu leyti skiljanlegt, enda ekki ódýrt að sýna heimsmeistaramót.
Aftur á móti er fótbolti vinsælasta íþrótt heims vegna þess að hann flæðir. Hann samanstendur af tveimur löngum hálfleikjum þar sem íþróttin nýtur sín án truflana. Það er stór ástæða þess að íþróttin er sú stærsta í flestum samfélögum heims.
Í sumar verður bandaríska leiðin farin og fótboltaleikir á stærsta sviðinu verða fjórir leikhlutar í stað tveggja hálfleikja. Hætt er við því að fyrirfram skipulögð auglýsingahlé í miðjum hálfleik breyti flæði leiksins en breyti einnig upplifun áhorfanda sem njóta leiksins í sófanum.
Ef til vill er þetta það sem koma skal og framtíð fótboltans undir stjórn sambands sem sækist sífellt eftir meiri tekjum á kostnað flests annars. Það þarf hins vegar að staldra við þegar ráðist er með svo harkalegum hætti að grundvelli leiksins fagra.