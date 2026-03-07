England - Ísland 2-0 | Tveggja marka tap gegn Evrópumeisturunum Magnús Sigurjón Olsen Guðmundsson skrifar 7. mars 2026 11:34 Lucy Bronze skoraði fyrsta markið og lagði annað markið upp. Molly Darlington/Getty Images England vann 2-0 sigur gegn Íslandi í undankeppni HM kvenna í fótbolta þökk sé marki og stoðsendingu frá Lucy Bronze. Leikurinn var annar leikur stelpnanna okkar í undankeppni fyrir Heimsmeistaramótið 2027. Stelpurnar okkar hófu undankeppnina á þriðjudaginn með 3-0 tapi á móti ríkjandi heimsmeisturum Spánverja ytra. Í þeim leik stóðu stelpurnar okkar sig vel lungann af leiknum, með skipulögðum varnarleik og átti Cecilía Rán flottan leik á milli stanganna. Það var stutt stórra högga á milli hjá okkar stelpum því þær fóru úr því að mæta heimsmeisturunum í að mæta ríkjandi Evrópumeisturum Englendinga. Gestgjafarnir hafa að skipa eina sterkustu sveit í veröldinni. Þær eru ekki bara ríkjandi Evrópumeistarar heldur líka silfurhafar frá síðasta heimsmeistaramóti. Þær hófu undankeppnina með 6-1 stórsigri á móti Úkraínu í fyrstu umferð þar sem Alessia Russo, Georgia Stanway og Jess Park skoruðu tvö mörk á haus. England býr yfir öskrandi ljónynju í hverri stöðu og var því ljóst að stelpurnar okkar þyrftu að vera agaðar og útsjónarsamar til þess að klekkja á þeim ensku. Stelpurnar okkar hafa sýnt það í gegnum árin að þær eru baráttuglaðar Valkyrjur. Elja, barátta og dugnaður er ekki metin til fjár. Spurningin var hvort valkyrjurnar gætu leikið ljónatemjara í Nottingham. Leikurinn hófst með ágætis ró hjá íslenska liðinu. Þær þorðu að halda boltanum og virtust í fyrstu ætla að pressa hátt. Á fyrstu fimm mínútunum voru liðin að þreifa fyrir sér en svo hrökk enska díselvélin í gang. Þær unnu sig betur inn í leikinn og sýndu gamalkunna takta. Ljónynjurnar urðu meira og meira ógnandi og pressuðu hátt. Alessia Russo, Lauren Hemp og Lauren James ógnuðu mikið og fengu alltof mikinn tíma með boltann. Íslensku stelpurnar voru of langt frá ensku stelpunum og of seinar í flestum aðgerðum. Þær ensku voru duglegar að krossa inn í teiginn og krossarnir sköpuðu usla. Dekkningin var slök hjá íslensku stelpunum og þær ensku komust í ágætis færi trekk í trekk. Á 18.mínútu skallaði Lauren Hemp í stöng eftir flotta fyrirgjöf frá Lauren James. Fjórum mínútum síðar var Lauren James aftur á ferðinni, sleit sig lausa og kom með fínum kross inn í teig. Þar hitti hún á pönnuna á Lucy Bronze sem skallaði boltann af mikilli festu í netið. Spurning hvort Cecilía Rán hefði átt að gera betur? Staðan orðin 1-0 Englendingum í vil. Við markið var eins og íslensku stelpurnar yrðu örlítið hræddar. Ensku stelpurnar komust á bragðið og urðu enn meira ógnandi. Á 32.mínútu átti Georgia Stanway flottan kross inn í teig á títt nefnda Lucy Bronze sem skallaði boltann í stöngina. Ljónynjurnar komnar með tvo skalla í stöngina í fyrri hálfleik og uppskriftin var að virka hjá Sarinu Wiegman þjálfara Englands. Staðan í hálfleik 1-0 og gátu íslensku stelpurnar prísað sig sælar að staðan væri ekki verri. Þorsteinn Halldórsson þjálfari Íslands skipti Mariu Ólafsdóttur Grós inn fyrir Hlín Eiríksdóttur í hálfleik. Hann vildi fá ferskar fætur inn á enda meðvitaður um að Englendingar settu sex mörk á þær úkraínsku fyrr í vikunni. Seinni hálfleikurinn fór eins af stað. Wiegman var með sömu blaðsíðurnar opnar í uppskriftabókinni og sem fyrr var rétturinn góður. Íslensku stelpurnar voru ekki að ná að skapa mikla ógn á vallarhelmingi Englendinga með bitlausum sóknarleik. Englendingar réðu lögum og lofum á vellinum og voru einfaldlega á undan í öllum aðgerðum. Um tíma var eins og þær væru nokkrum leikmönnum fleiri. Á 78.mínútu tætti Lucy Bronze upp hægri kantinn og setti frábæran sendingu inn í teig. Þar var Georgia Stanway vel staðsett og smellti boltanum beint í netið. Hún þurfti ekkert að leggja hann fyrir sig heldur slúttaði vel í fyrstu snertingu. Enn einn krossinn að skapa usla. Enska liðið hélt áfram að ógna og ógna og vindurinn var úr því íslenska. Þannig hélt baráttan áfram þangað til að lokaflautið gall. Englendingar voru 71% af leiktímanum með boltann og ógnuðu mikið. Þær reyndu 31 sinni að skjóta að marki en sem betur fer fyrir okkur hittu aðeins sjö skot á rammann. Lokastaðan 2-0 Englendingum í vil. Stelpurnar okkar þurfa þó ekki að hengja haus enda voru þær að spila við eitt sterkasta lið í heiminum. Það þykir kraftaverk að staðan hafi ekki orðið verri en tveggja marka tap. Þessum landsleikja glugga Íslendinga því lokið með tveimur töpum. Þær fá núna mánuð til að ráða ráðum sínum og mæta svo Úkraínu og Englendingum á Laugardalsvelli. Þá þurfum við að fylla stúkuna og flykkja okkur á bakvið Valkyrjurnar okkar. HM 2027 í Brasilíu Landslið kvenna í fótbolta