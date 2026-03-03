Enski boltinn

Skoða leiðir fyrir knatt­spyrnu­stjóra til að skora á dóma í enska boltanum

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Chris Kavanagh dómari sést hér fara í skjáinn í leik Manchester United og Crystal Palace í ensku úrvalsdeildinni um síðustu helgi. Getty/Mark Cosgrove

Enska knattspyrnusambandið segist styðja tilraunir með „Football Video Support“ (FVS), einfaldaðan og ódýran valkost við myndbandsdómgæslu, VAR, sem felur í sér áskorunarkerfi fyrir knattspyrnustjóra.

Líkt og í nokkrum öðrum íþróttum fengju þjálfarar tvær áskoranir í hverjum leik, en ef áskorun er samþykkt halda þeir áskorunarrétti sínum. Breska ríkisútvarpið fjallar um þetta.

Þetta kerfi er sérstaklega hannað fyrir deildir með takmörkuð fjárráð og krefst aðeins fjögurra myndavéla og ekki sérstaks myndbandsdómara.

Þetta er jafnvel hugmynd sem íslenska deildin gæti mögulega útfært líka ef áhugi er fyrir hendi.

Með því að færa ábyrgðina yfir á varamannabekkina stefnir enska knattspyrnusambandið að því að fækka stöðugum afskiptum og nota tæknina aðeins við augljós mistök.

Mark Bullingham, framkvæmdastjóri enska knattspyrnusambandsins, sagði að kerfið „leggi í raun ábyrgðina á þjálfarann“ um að ákveða hvenær endurskoðun sé raunverulega nauðsynleg. Hann telur að komandi tilraunir muni hjálpa dómurum að sjá hvort þetta kerfi geti verndað leikflæðið betur en núverandi kerfi í efstu deildum.

Á meðan enska knattspyrnusambandið íhugar sína kosti á heimavelli er Pierluigi Collina, yfirmaður dómaramála hjá FIFA, þegar að prófa þessar tilraunir annars staðar.

Collina hefur haft umsjón með útbreiðslu kerfisins á ýmsum mótum fullorðinna og ungmenna um allan heim og heldur því fram að það sé nauðsynlegt að „lýðræðisvæða“ tæknina fyrir lönd sem hafa ekki efni á VAR.

