Skoða leiðir fyrir knattspyrnustjóra til að skora á dóma í enska boltanum Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 3. mars 2026 09:31 Chris Kavanagh dómari sést hér fara í skjáinn í leik Manchester United og Crystal Palace í ensku úrvalsdeildinni um síðustu helgi. Getty/Mark Cosgrove Enska knattspyrnusambandið segist styðja tilraunir með „Football Video Support" (FVS), einfaldaðan og ódýran valkost við myndbandsdómgæslu, VAR, sem felur í sér áskorunarkerfi fyrir knattspyrnustjóra. Líkt og í nokkrum öðrum íþróttum fengju þjálfarar tvær áskoranir í hverjum leik, en ef áskorun er samþykkt halda þeir áskorunarrétti sínum. Breska ríkisútvarpið fjallar um þetta. Þetta kerfi er sérstaklega hannað fyrir deildir með takmörkuð fjárráð og krefst aðeins fjögurra myndavéla og ekki sérstaks myndbandsdómara. NEW: FA wants to trial 'coach's challenge' for subjective VAR decisionsIdea is that coaches would be able to have two unsuccessful challenges per game for fouls or handballs.https://t.co/fyLD1sQSXm— Martyn Ziegler (@martynziegler) March 2, 2026 Þetta er jafnvel hugmynd sem íslenska deildin gæti mögulega útfært líka ef áhugi er fyrir hendi. Með því að færa ábyrgðina yfir á varamannabekkina stefnir enska knattspyrnusambandið að því að fækka stöðugum afskiptum og nota tæknina aðeins við augljós mistök. Mark Bullingham, framkvæmdastjóri enska knattspyrnusambandsins, sagði að kerfið „leggi í raun ábyrgðina á þjálfarann" um að ákveða hvenær endurskoðun sé raunverulega nauðsynleg. Hann telur að komandi tilraunir muni hjálpa dómurum að sjá hvort þetta kerfi geti verndað leikflæðið betur en núverandi kerfi í efstu deildum. 🚨🚨| BREAKING: The FA wants to trial a "coach's challenge" for subjective VAR calls.Managers would get two unsuccessful challenges per match on fouls or handballs.[@martynziegler] pic.twitter.com/J4jOofSAJw— CentreGoals. (@centregoals) March 2, 2026 Á meðan enska knattspyrnusambandið íhugar sína kosti á heimavelli er Pierluigi Collina, yfirmaður dómaramála hjá FIFA, þegar að prófa þessar tilraunir annars staðar. Collina hefur haft umsjón með útbreiðslu kerfisins á ýmsum mótum fullorðinna og ungmenna um allan heim og heldur því fram að það sé nauðsynlegt að „lýðræðisvæða" tæknina fyrir lönd sem hafa ekki efni á VAR. Enski boltinn