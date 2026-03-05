Innlent

Kynnir hve­nær þjóðar­at­kvæða­greiðsla um við­ræður við ESB fer fram

Eiður Þór Árnason og Sunna Sæmundsdóttir skrifa
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra.
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra. Vísir/Kristófer

Utanríkisráðherra kynnir þingsályktunartillögu um þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræður að Evrópusambandinu (ESB) á fundi ríkisstjórnar á morgun. Beint á eftir fundi verður haldinn blaðamannafundur þar sem efnisatriði tillögunnar verða kynnt frekar og þar með dagsetning atkvæðagreiðslunnar.

Dagblaðið Politico hefur haft eftir heimildarmönnum að hún gæti farið fram í ágúst. Þá sagði Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, á blaðamannafundi í Póllandi í síðustu viku að hún yrði á næstu mánuðum. 

Lögum samkvæmt getur atkvæðagreiðslan í fyrsta lagi farið fram þremur mánuðum eftir að tillagan er samþykkt á þingi. Þorgerður Katrín sagði við fréttastofu fyrr í vikunni að tryggja þurfi stöðu Íslands í aðildarviðræðum, þar á meðal efnahagslegar varnir og yfirráð yfir fiskveiðiauðlindum.

Fréttin er í vinnslu.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið