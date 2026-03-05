Utanríkisráðherra kynnir þingsályktunartillögu um þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræður að Evrópusambandinu (ESB) á fundi ríkisstjórnar á morgun. Beint á eftir fundi verður haldinn blaðamannafundur þar sem efnisatriði tillögunnar verða kynnt frekar og þar með dagsetning atkvæðagreiðslunnar.
Dagblaðið Politico hefur haft eftir heimildarmönnum að hún gæti farið fram í ágúst. Þá sagði Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, á blaðamannafundi í Póllandi í síðustu viku að hún yrði á næstu mánuðum.
Lögum samkvæmt getur atkvæðagreiðslan í fyrsta lagi farið fram þremur mánuðum eftir að tillagan er samþykkt á þingi. Þorgerður Katrín sagði við fréttastofu fyrr í vikunni að tryggja þurfi stöðu Íslands í aðildarviðræðum, þar á meðal efnahagslegar varnir og yfirráð yfir fiskveiðiauðlindum.
Fréttin er í vinnslu.