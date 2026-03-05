Hátt í fjörutíu Íslendingar hafa komið sér frá hættusvæðum vegna átakanna í Miðausturlöndum með ýmsum leiðum. Til skoðunar er að senda flugvél eftir fleirum. Við heimsækjum borgaraþjónustu utanríkisráðuneytisins í kvöldfréttum.
Viðreisn kynnir lista flokksins í Reykjavík klukkan sex í kvöld. Við verðum í beinni með frambjóðendum.
Íslenskur geimvísindamaður er hluti af teymi sem fékk tæpan milljarð króna í styrk vegna verkefnis sem Bandaríkjaher hefur mikinn áhuga á. Hvers vegna? Við skoðum málið í kvöldfréttum.
Þá forum við til Akureyrar þar sem mikil uppbygging er fram undan og kennileiti munu víkja, skoðum drottningu háloftanna – og hittum einnig drottningu fjósanna. Við kynnumst nefnilega Íslandsmeistaranum Plómu sem sló afurðamet á síðasta ári.
Í Sportpakkanum hittum við hlauparinn Arnar Pétursson sem stefnir á að slá stigamet Íslendinga í götuhlaupi.
Í Íslandi í dag verður rætt við lýtalækni sem segir sífellda aukningu í aðsókn karlmanna í ýmsar fegrunaraðgerðir líkt og bótox og varafyllingar.
Þetta og margt fleira á samtengdum rásum Sýnar, Vísis og Bylgjunnar klukkan 18:30.