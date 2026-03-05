Kýrin Plóma er engin venjuleg kýr því hún mjólkar svo mikið að sjaldan eða aldrei hefur annað sést hér á landi, enda sló Plóma Íslandsmet í afurðum á síðasta ári. Plóma er líka alltaf í góðu skapi og finnst fátt skemmtilegra en að hoppa og skoppa í fjósinu sínu.
Hér erum við að tala um fjölskyldukúabúið á bænum Gunnbjarnarholti í Skeiða- og Gnúpverjahreppi þar sem eru um 240 kýr og fjórir mjólkurróbótar. Plóma er stjarnan í fjósinu núna því hún var að setja Íslandsmet í afurðum en alls mjólkaði hún tæplega 17 þúsund lítra af mjólk í tólf mánuði og stóran hluta af þeim tíma var hún að mjólka um 50 lítra á dag. Plóma er fædd í nóvember 2020 og hefur átt tvo kálfa síðan, sem báðir voru naut en nú er beðið eftir að kvíga fæðist.
Að sjálfsögðu er bóndinn og hans fólk í Gunnbjarnarholti að rifna úr stolti af Plómu. En hverju þakkar hann þennan glæsilega árangur?
„Það er náttúrulega bara fyrst og síðast afskaplega gott atlæti og svo er þetta náttúrulega einstakur gripur, sem hefur verið heilsuhraust alla sína ævi og verður vonandi áfram og ætti að vera kominn með fang núna, segir Arnar Bjarni Eiríksson kúabóndi.
En hvernig karakter er Plóma?
„Það eru eins og þessar góðu kýr eru, hæfilega frek og ekkert ofsalega mannblendin. Þetta er bara öflug skepna, dugleg að éta og dugleg að hvíla sig líka og svo hefur hún mikið pláss til að hreyfa sig þegar henni hentar“, segir Arnar Bjarni.
Íslandsmetið sem Plóma setti eru mestu 12 mánaða afurðir sem íslensk kýr hefur náð. Ef við setjum það í samhengi þá voru meðalafurðir 2025 6.615 lítrar á kú þannig að Plóma mjólkaði hátt í þrisvar sinnum meira en meðalkýrin.