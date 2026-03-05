Björn Þorfinnsson ritstjóri DV er að láta af störfum. Hann hefur verið ritstjóri DV í fimm ár og segir tímabært að láta staðar numið á þeim vettvangi.
Vísir hefur verið að reyna að ná tali af Birni nú um hríð vegna orðróms um að hann væri að hætta störfum. Blaðamaður rak því upp stór augu þegar hann sá að frá þessu var greint á vefmiðlinum Eiríkur Jónsson punktur is.
„Já, þetta er alveg glatað. Ég var á hlaupum í vetrarfríi á Spáni þegar þú hringdir fyrst og ætlaði að finna stund til að hringja til baka. Svo tók kaótískt líf mitt yfir. Enginn var meira hrelldur en ég þegar rödd Eiríks Jónssonar hljómaði á línunni. En sennilega var það bara mátulegt á mig að þar myndi „skúbbið“ birtast,“ segir Björn í samtali við Vísi.
Blaðamaður Vísis rifjar upp það ráð sem lengi gekk að ef hringt væri í þig og viðkomandi kynnti sig sem Eirík þá á DV, væri rétt að segja: Bíddu aðeins, leggja símann varlega frá sér og hlaupa í burtu.
„Já, þú hefðir betur sagt mér af þessu,“ segir Björn og hlær.
Björn lýkur störfum að viku liðinni. Björn segist þó ekki hættur í fjölmiðlum, verkefnin verði bara minni og sértækari.
„Það er ágætur tími kominn á þetta, fimm ár. Ég held að það sé gott fyrir mig og miðilinn að hleypa nýju blóði að. Þetta rænir mann hugarró. Og verra með fréttir sem þú birtir ekki,“ segir Björn.
Björn sagði á sínum tíma upp störfum eftir tvö ár á DV en þá riðu þær hörmungar yfir að Fréttablaðið varð gjaldþrota.
„Þá breyttust aðstæður, við fluttum skrifstofurnar upp í Hlíðarsmára, sem er tveimur mínútum frá heimili mínu. Eitt og annað breyttist til hins betra. Ég ákvað að taka ár í viðbót og svo teygist það upp í þrjú ár.“
Björn segir blaðamennskuna fáránlega skemmtilegt starf og skemmtilega karaktera sem séu á ritstjórn DV. En nú sé kominn tími á að reyna eitthvað nýtt.
„Skemmtilega skrítnir og hressir. En á einhverjum tímapunkti verður maður að setja punktinn. Hvað tekur við, það er kannski meiri óskhyggja en að eitthvað sé fast í hendi. DV tekur bara of mikinn tíma, skipulag og mannaforráð…“
Björn segist gjarnan vilja notað tímann í eitthvað sem eigi betur við sig og sé fjölskylduvænna. Konan hans sé að stofna fyrirtæki sem hefur dafnað vel og mikilvægt sé að allir séu til staðar svo fjölskyldan líði ekki fyrir þann mikla tíma sem fer í að vera ritstjóri DV.