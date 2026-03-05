Breiðu bökin verði skattlögð svo forsendur kjarasamninga standist Birgir Olgeirsson skrifar 5. mars 2026 13:47 Finnbjörn Hermannsson er forseti ASÍ. Vísir/Arnar ASÍ mun ekki taka þátt í umræðum um niðurskurðaraðgerðir á velferðarkerfinu til að ná tökum á verðbólgu. Forsetinn vill að horft sé til hinna breiðu baka í samfélaginu til að ná tökum á ástandinu svo forsendur kjarasamninga standist í haust. 12 mánaða verðbólga var 5,2% í febrúar, óbreytt milli mánaða, þvert á spá Íslandsbanka og Landsbankans um lækkun undir 5%. Langtímakjarasamningar sem gerðir voru 2024 og gilda til 2028 hafa forsenduákvæði. Annars vegar skoðun í september 2025 sem stóðst því 12 mánaða verðbólga var undir 4,95%, og hins vegar í september 2026 en þá þarf verðbólga að vera undir 4,7%, annars má segja samningum upp nema semjist sé um viðbrögð. Ljóst er að ærið verkefni bíður ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur svo forsenduákvæði kjarasamninga haldi. Vísir/Vilhelm Forseti ASÍ segir efnahagshorfur þungar og að ástandið í alþjóðamálum sé ekki til að bæta stöðuna. Þeir aðilar sem ætluðu að spila með til að halda aftur af verðbólgu hafi ekki gert það eftir að langtímakjarasamningarnir voru undirritaðir árið 2024. „Við værum í annarri aðstöðu ef bankarnir, bensínsölumenn, matvaran, sveitarfélögin og ríkið hefðu spilað með okkur. En það gerðist ekki og þá sitjum við uppi með verðbólgu sem er óásættanleg og það eru ekki góðar horfur fram undan,“ segir Finnbjörn Hermannsson, forseti ASÍ. Ríkið sitja að matarholum Ríkisstjórnin hafi boðað að hún ætli í viðtöl við aðila vinnumarkaðarins en Finnbjörn segir að þær viðræður séu á byrjunarreit en ekki hafnar formlega. „Ef það er hægt að grípa til einhverra aðgerða þá erum við tilbúin að hlusta en það sem við erum ekki tilbúin að skoða er einhvers konar niðurskurður á velferðarkerfinu. Það er alltaf verið að tala um að við séum í innviðaskuld út af velferðarkerfinu og við eigum frekar að bæta í það en hitt. Við getum séð einhverja hluti sem er hægt að fara betur með. Við skoðum það ef það er hægt að gera betur án þess að það bitni á almenningi en það eru matarholur sem ríkið á til að fara í ef það vantar fjármagn í ríkiskassann,“ segir Finnbjörn. Leggur til frekari hátekjuskatta ASÍ hafi margbent á að hægt sé að horfa til hinna breiðu baka til að taka á þessu ástandi. „Það er hægt að fara í hátekjuskatt, fjármagnstekjuskatt og stóreignaskatt, að fara á þessi breiðu bök sem halda uppi einkaneyslunni,“ segir Finnbjörn sem bendir á að ástandið í efnahagsmálum skrifist ekki á lágtekjufólk. Finnbjörn telur breiðu bökin halda uppi einkaneyslu sem ýti undir verðbólgu. Að hans mati skrifist það ekki á meðaltekju- og láglaunafólk. Vísir/Vilhelm „Þetta er farið að verða veruleg misskipting í samfélaginu sem við viljum leiðrétta og það gerist ekki öðruvísi en með því að fara í þá aðila sem halda uppi einkaneyslunni. Það eru augljóslega matarholur þar en þær eru ekki hjá meðaltekjumanninum eða lágtekjufólkinu.“ Samningsaðilar hafi ekki verið samtaka En er hægt að berjast við verðbólgu án þess að draga úr útgjöldum? „Ríkissjóður þarf að vera í jafnvægi og það gerist annaðhvort með því að draga úr útgjöldum eða bæta í tekjuhliðina og við erum frekar að horfa í að bæta tekjuhliðina heldur en hitt, án þess að það fari út í neyslu hjá ríkinu,“ segir Finnbjörn. Hann segir vinnumarkaðinn hafa lagt mjög mikið til með því að gera langtímasamninga árið 2024 sem talið var að myndu verða þess valdandi að allir aðilar myndu róa að sama markmiði um að ná böndum á verðbólgunni. „En það hefur bara ekki gerst og þess vegna erum við 5,2% verðbólgu í augnablikinu. Ef þeir aðilar sem áttu að vera með okkur í þessu hefðu tekið sinn skerf þá værum við ekki á þessum stað. Það verður líka að horfa í það þegar aðgerðir eru skoðaðar.“ ASÍ Vinnumarkaður Kjaramál Tengdar fréttir Hagkerfið allt í hættu „Það þarf að hafa verulegar áhyggjur því þetta mun hafa gríðarlegar afleiðingar,“ segir Þórður Guðjónsson forstjóri Skeljungs um þær hækkanir sem hafa orðið á heimsmarkaðsverði olíu síðustu daga vegna átakanna í Íran. 3. mars 2026 13:12 Mest lesið Mikill meirihluti féll fyrir íslenskri gervigreindarmynd Innlent Hola í vegi tók fjóra bíla úr umferð á vanræktum vegkafla Innlent Sjá sér með engu móti fært að ná björgunarflugi Innlent Þór styrkti Kvennaathvarfið og fær að halda pútternum Innlent Jón Baldvin segir söguskýringu Dags af og frá: Samdi við Davíð um EES Innlent „Þessi umræða er rosalega niðurlægjandi“ Innlent Fjórir handteknir eftir alvarlega líkamsárás Innlent Bondi neydd til að svara spurningum um Epstein-málið Erlent Skrifstofustjórinn fær ekki áheyrn og situr uppi með feitan reikning Innlent Skæðadrífa frá Íran og Ísraelar héldu árásum á Líbanon áfram Erlent Fleiri fréttir Breiðu bökin verði skattlögð svo forsendur kjarasamninga standist Komin með ógeð af því að hlusta á „hverja silkihúfuna á fætur annarri“ „Ákvarðanir teknar af meiri heift en skynsemi“ Andstæðingum borgarlínu hafi verið bolað af lista Fjórir handteknir eftir alvarlega líkamsárás „Þessi umræða er rosalega niðurlægjandi“ ASÍ segir niðurskurðaraðgerðir ekki koma til greina Þór styrkti Kvennaathvarfið og fær að halda pútternum Skrifstofustjórinn fær ekki áheyrn og situr uppi með feitan reikning Mikill meirihluti féll fyrir íslenskri gervigreindarmynd Jón Baldvin segir söguskýringu Dags af og frá: Samdi við Davíð um EES Ekki í fyrsta skipti sem oddvitarnir kljást um bílastæðamál Vilja gagnagrunn um hatursorðræðu og hatursglæpi á Íslandi Meiriháttar líkamsárás og sérstakt innbrotaeftirlit Hola í vegi tók fjóra bíla úr umferð á vanræktum vegkafla Tólf prósent Íslendinga á bótum Næsta skref að úttekt verði gerð á umfangi bælingarmeðferða Bændur á loðnuvertíð til að eiga fyrir áburðinum Sjá sér með engu móti fært að ná björgunarflugi Önnur hver stelpa beðin um nektarmyndir og fær klámfengin skilaboð Vantaði fimmtán tennur eftir að þau sviku út rafræn skilríki og neyddu í flug Engin leið að koma sér í björgunarferðir Hraðlygni leiðsögumaðurinn ekki einsdæmi: „Ekki að borga skatta, ekki að borga skyldur“ Leikskólastjóri og fyrrverandi fótboltamaður fram fyrir Miðflokkinn Reyndi að kveikja í bíl Grásleppufrumvarpið samþykkt Sagði frá ofbeldinu í fyrsta skipti Rannsaka frelsissviptingu og fíkniefnavörslu „Við ætlum ekki að líða þetta“ Baðst afsökunar í þinginu: „Þeir eru að verja ríka fólkið, kvótakóngana, sægreifana“ Sjá meira